Putyin egyszerűsítette az orosz állampolgárság felvételét Moldova Dnyeszter menti régiójának lakói számára
Rendeletben könnyítette meg Vlagyimir Putyin elnök pénteken Moldova Dnyeszter menti régiójának lakói számára az orosz állampolgárság felvételét.
A rendelet
a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, oroszul beszélő külföldi állampolgárokra és hontalanokra
vonatkozik, akik a hatálybalépés napján állandó lakhellyel rendelkeznek az entitásban. Az állampolgárságot orosz nagykövetségeken és konzulátusokon igényelhetik.
A Dnyeszter mente önkényesen kikiáltott köztársaság Moldovában, lakosságának 60 százaléka orosz és ukrán nemzetiségű.
Már a Szovjetunió felbomlása előtt is a Moldovától való elszakadásra törekedett,
arra hivatkozva, hogy a köztársaság Romániához csatlakozhat. 1990-ben kiáltották ki, Dnyeszter menti Moldáv Szovjet Szocialista Köztársaság néven, Tiraszpol székhellyel, amely a posztszovjet korszakban Dnyeszter menti Moldáv Köztársaság néven folytatta létezését. Függetlenségét csak az öt állam által elismert, Georgiából kiszakadt Dél-Oszétia és Abházia ismeri el.
1992-ben Moldova sikertelenül próbálta meg fegyveresen visszaállítani szuverenitását az orosz katonai támogatást élvező terület fölött.
A területen továbbra is mintegy 1500 orosz békefenntartó állomásozik. Ők főként szerződéses alapon alkalmazott, orosz útlevéllel rendelkező helyi lakosok. A moldovai hatóságok többször is követelték , hogy nemzetközi mandátummal rendelkező polgári misszióval váltsák fel őket. Az entitásban emellett
orosz katonák őrzik a szovjet csapatok európai kivonása után kialakított lőszerraktárakat,
amelyekben jelenleg több mint húszezer tonna lőszert tárolnak.