Putyin egyszerűsítette az orosz állampolgárság felvételét Moldova Dnyeszter menti régiójának lakói számára

Szerző: MTI

2026. május 16. 09:05

Rendeletben könnyítette meg Vlagyimir Putyin elnök pénteken Moldova Dnyeszter menti régiójának lakói számára az orosz állampolgárság felvételét.

A rendelet

a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, oroszul beszélő külföldi állampolgárokra és hontalanokra

vonatkozik, akik a hatálybalépés napján állandó lakhellyel rendelkeznek az entitásban. Az állampolgárságot orosz nagykövetségeken és konzulátusokon igényelhetik.

A Dnyeszter mente önkényesen kikiáltott köztársaság Moldovában, lakosságának 60 százaléka orosz és ukrán nemzetiségű.

Már a Szovjetunió felbomlása előtt is a Moldovától való elszakadásra törekedett,

arra hivatkozva, hogy a köztársaság Romániához csatlakozhat. 1990-ben kiáltották ki, Dnyeszter menti Moldáv Szovjet Szocialista Köztársaság néven, Tiraszpol székhellyel, amely a posztszovjet korszakban Dnyeszter menti Moldáv Köztársaság néven folytatta létezését. Függetlenségét csak az öt állam által elismert, Georgiából kiszakadt Dél-Oszétia és Abházia ismeri el.

1992-ben Moldova sikertelenül próbálta meg fegyveresen visszaállítani szuverenitását az orosz katonai támogatást élvező terület fölött.

A területen továbbra is mintegy 1500 orosz békefenntartó állomásozik. Ők főként szerződéses alapon alkalmazott, orosz útlevéllel rendelkező helyi lakosok. A moldovai hatóságok többször is követelték , hogy nemzetközi mandátummal rendelkező polgári misszióval váltsák fel őket. Az entitásban emellett

orosz katonák őrzik a szovjet csapatok európai kivonása után kialakított lőszerraktárakat,

amelyekben jelenleg több mint húszezer tonna lőszert tárolnak.