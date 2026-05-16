Rétvári Bence: Magyar Péter az emberi minimumra sem képes

2026. május 16. 11:36

Magyar Péter miniszterelnök viselkedése távol áll az európai normáktól. Az államelnökkel szembeni kireksztés nevetséges infantilizmus. Sajnos, párttársai nem figyelmeztetik, hogy ezzel a magatartással nemcsak önmagát, hanem pártját is lejáratja.

Vannak politikai minimumok, és vannak emberi minimumok. Amit Magyar Péter Sulyok Tamással tett a Sándor Palotában, az sajnos az emberi minimum alatt van – hangsúlyozta a KDNP frakcióvezetője, annak kapcsán, hogy – „szakítva eddigi minden hagyománnyal és a jóízléssel” –, Magyar Péter

úgy állította be minisztereket a kinevezésük után a Sándor-palotában, hogy ne látszódjon Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Magyar Péter egy meglett embert akart így megalázni, aki hosszú jogászi életpályával, kitüntetésekkel és tudományos fokozattal rendelkezik. A legfőbb közjogi méltóságot akarta így megszégyeníteni. Fájdalmas nézni is, hogy valaki így viselkedik az egész ország előtt egy másik emberrel, aki az apja lehetne – fogalmazott Rétvári Bence.

Hozzáfűzte: lehet vitatkozni vele, lehet egyet nem érteni, lehet bírálni a döntését, ez mind a politika része. De

van egy határ, amit nem szabad átlépni: az emberi méltóság határa.

Ez az egész előre megrendezett jelenet egy tudatos, hideg, látványos megalázás volt.

Ahogy a régi mondás tartja, nem az a legény, aki adja, hanem aki állja.

Sulyok Tamás a közjogi tisztségéhez méltón viselkedett, Magyar Péter viszont nagyon nem.

Sulyok elsőként gratulált Magyar Péternek a Parlament ünnepi ülésén miniszterelnökké választásához. Ezzel szemben Magyar Péter az emberi minimumra se képes – állapította meg a frakcióvezető. Leszögezte: aki Magyarország köztársasági elnökének nem adja meg a tiszteletet, az az országnak nem adja meg a tiszteletet.

Aki az emberség minimumát nem mutatja, az hogy vár el tiszteletet másoktól a maga irányában – vetette fel Rétvári Bence.

Rámutatott, Sulyok Tamást legitim módon választotta meg az Országgyűlés, és nem lehet csak azért lemondatni, mert Magyar Péternek valamiért útjában van.

Európában mindenhol tisztelettel működnek együtt egymással a ciklusokon átívelően választott közjogi tisztségviselők.

A frakcióvezető szerint az új miniszterek közül is sokaknak kellemetlen volt, ami történt, és ők maguktól sosem alázták volna így meg a legfőbb magyar közjogi méltóságot. „Kár, hogy egyikőjük se szólalt meg az emberség hangján” – jegyezte meg Rétvári Bence.

Kijelentette: így még egyetlen miniszterelnök se viselkedett; Magyar Péter

túl messzire ment, nem csak politikailag, emberileg.

Ha ez a szeretetország, ha ez a megbékélés, akkor nagyon rossz irányba tartunk.

