Labdarúgó NB I - Bajnok lett az ETO, dobogós a Paks

Szerző: MTI; Gondola

2026. május 16. 20:44

A Győri ETO harcolta ki, hogy a hazai első osztályú futball szereplői közül a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhasson. Az igazi feladat most kezdődik: a Rába-partiaknak el kell érni a csoportkörbe jutást: ehhez külföldi csapatokat kell legyőznie, legalább hármat. Ha ez nem sikerül, a magyar futball tekintélyének ártanak.

Története során ötödször az ETO FC nyerte a magyar labdarúgó-bajnokságot. Így a győri gárda indulhat a Bajnokok Ligája selejtezőjében.

Ugyanez mondható el a harmadik helyet megszerző Paksról: ha nem jutnak a Konferencia-liga csoportkötébe, akkor lejáratják a magyar futballt. Mint emlékezetes, a Paks két éve hazai pályáján kapott ki négy-nullra egy másodosztályú román csapattól. Az atomváros edzője akkor azt mondta: mert idehaza még nincs bajnokság, ezért nem tudnak kellő felkészüléssel nemzetközi mezőnyben mérkőzni. Majd egy évvel ezelőtt is ugyanezt nyilatkozta a Paks edzője. A klubnak tehát gondoskodnia kell arról, hogy arra a feladatra, amelyre az edző nem talál megoldást, más szakembert tudjon segítségül hívni.

A győri csapat a 2025/2026-os idény utolsó fordulójában, szombaton 1-0-ra nyert Kisvárdán, ezzel egy ponttal maga mögött tartotta a Ferencvárost. A fővárosi zöld-fehérek is begyűjtötték a három pontot a záró fordulóban, 3-0-ra verték otthon a Zalaegerszeget.

A Ferencváros megverte a ZTE-t, s ezzel az ezüstérmet, ám korábban kivívta - a Magyar Kupa megnyerésével - az Európa-liga selejtezőjében való indulás lehetőségét.

Előzőleg is az El-ben szerepelt a zöld.fehér gárda, és sokan jónak értékelik az elért eredményt. Ez azonban a legjobb esetben is csak közepesnek mondható. Történt ugyanis, hogy a Fradi itthobn kettő-nullra nyert a Braga ellen, ám ezt a tetemes előnyt a portugáliai visszavágón nem tudta megőrizni.

A 2013 után újra aranyérmes győriek a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában indulhatnak a következő szezonban, a párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák.

A Ferencvárosnak sorozatban hét bajnoki cím után kell az ezüsttel beérnie, ugyanakkor múlt heti kupagyőzelmének köszönhetően nem a második hellyel járó Konferencia-liga, hanem az Európa-liga selejtezőjében kezd, július 9-én.

Bronzérmével a Paks egymás után harmadszor léphet ki a nemzetközi porondra.

Bognár György együttese a Konferencia-liga második fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe július 23-án, s három párharcot kell nyernie a főtáblára kerüléshez.

A debreceniek negyedikként ugyanebben a szakaszban lépnek be a harmadik számú európai kupasorozatba.

Az élvonalból a Kazincbarcika és a Diósgyőr búcsúzott, helyükre két nagy múltú fővárosi gárda, a Vasas és a Honvéd kerül vissza. A következő szezontól kezdve már csak a sereghajtó esik ki automatikusan az NB I-ből, a 11. helyezettre osztályozó vár az NB II másodikja ellen.

A Kl-indulás elérése után távozik posztjáról a Debrecen vezetőedzője

Távozik posztjáról Sergio Navarro, a labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC vezetőedzője; a spanyol szakember irányításával Konferencia-liga-indulást érő negyedik helyen végeztek a hajdúságiak.

A hír egy órával az idény végét követően jelent meg a klub honlapján. Eszerint az elsődleges indok, hogy

a vezetőség és az edző nem jutottak egyezségre, így szerződése lejártával Navarro és stábja elhagyja az egyesületet.

A 46 éves spanyol tréner egy idény után köszön el, követik őt segítői, Alex Pallarés, Roberto Robles, Sergio Manas és Abdelilah Abdeslami is.

A klubvezetés egyelőre nem közölte, ki lesz az új vezetőedző.

A híradás nem szól arról, hogy a DVSC sportigazgatója, Bogdán Ádám helyzete megváltozott volna. Ebből az olvasható ki, hogy a kiváló szakember marad a Vasutasnál. Ez azért fontos, mert az eltelt idény két leginkább reménykeltő személyi változása éppen Bogdán Ádám DVSC-hez kerülése, és Dárdai Pál Újpesti munkájának megkezdése jelentette. Ez a két szakember a remények szerint el tudja érni, hogy a Ferencváros és a Győr mellett az Újpest és a Debrecen legyen a magyar klubfutball ütőképes csapata. Az új debreceni edző kiválasztása már valószínűleg Bogdán Ádám döntésén is múlik. Sokan azt látnák jónak, ha magyar edző kerülne a Vasutashoz. Esély látszik arra, hogy ne csak a Ferencváros legyen nemzetközileg megfelelő gárdája a magyar klubfutballnak. A hazai szurkológárda igényt tart arra, hogy a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában és a Konferencia-ligában mind a négy magyar csapat megérje a tavaszt, sőt elődöntőbe, döntőbe jussanak magyarországi klubok.

Címkép: Győriek örülnek győztes góljuknak - facebook