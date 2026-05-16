Több hónapos felkészülés vezetett az Iszlám Állam egyik globális vezetőjének semlegesítéséhez
Az Egyesült Államok katonái hónapokon át tartó felkészülés után hajtották végre a
rajtaütést Abu Bilal al-Minuki, az Iszlám Állam nevű szervezet második számú globális vezetőjének mondott terrorista ellen
Nigériában - közölte Pete Hegseth hadügyminiszter szombaton az előző napi katonai akcióval kapcsolatban.
A miniszter közösségi oldalán beszámolt arról, hogy Donald Trump elnök utasítására Nigéria államfőjével egyeztetve az amerikai haderő Afrikai Parancsnoksága irányította a precíziós támadást a nigériai hadsereggel összehangoltan.
Közölte, hogy al-Minuki
felelős keresztények elleni gyilkosságokért,
valamint az Iszlám Állam globális tevékenységében támadások megtervezése, túszejtő akciók irányítása és pénzügyi műveletek lebonyolítása tartozott a feladatai közé.
Hegseth beszámolt arról, hogy az Iszlám Állam tartományi igazgatójaként is ismert terrorista mellett
közvetlen környezetével is végeztek a műveletben.
Egyúttal emlékeztetett arra, hogy 2025 novemberében Donald Trump amerikai elnök védelmet ígért az üldözött nigériai keresztényeknek, majd arra utasította a Pentagont, hogy készüljön akcióval.
Trump washingtoni idő szerint pénteken éjszaka a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében jelentette be a sikeres katonai akciót, amelynek során megölték Abu Bilal Al-Minukit. Egyúttal köszönetet mondott Nigéria kormányának az együttműködésért, és kijelentette, hogy a hadművelet révén az Iszlám Állam globális tevékenységét nagymértékben sikerült visszavetni.