Több hónapos felkészülés vezetett az Iszlám Állam egyik globális vezetőjének semlegesítéséhez

Szerző: MTI

2026. május 16. 19:08

Az Egyesült Államok katonái hónapokon át tartó felkészülés után hajtották végre a

rajtaütést Abu Bilal al-Minuki, az Iszlám Állam nevű szervezet második számú globális vezetőjének mondott terrorista ellen

Nigériában - közölte Pete Hegseth hadügyminiszter szombaton az előző napi katonai akcióval kapcsolatban.

A miniszter közösségi oldalán beszámolt arról, hogy Donald Trump elnök utasítására Nigéria államfőjével egyeztetve az amerikai haderő Afrikai Parancsnoksága irányította a precíziós támadást a nigériai hadsereggel összehangoltan.

Közölte, hogy al-Minuki

felelős keresztények elleni gyilkosságokért,

valamint az Iszlám Állam globális tevékenységében támadások megtervezése, túszejtő akciók irányítása és pénzügyi műveletek lebonyolítása tartozott a feladatai közé.

Hegseth beszámolt arról, hogy az Iszlám Állam tartományi igazgatójaként is ismert terrorista mellett

közvetlen környezetével is végeztek a műveletben.

Egyúttal emlékeztetett arra, hogy 2025 novemberében Donald Trump amerikai elnök védelmet ígért az üldözött nigériai keresztényeknek, majd arra utasította a Pentagont, hogy készüljön akcióval.

Trump washingtoni idő szerint pénteken éjszaka a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében jelentette be a sikeres katonai akciót, amelynek során megölték Abu Bilal Al-Minukit. Egyúttal köszönetet mondott Nigéria kormányának az együttműködésért, és kijelentette, hogy a hadművelet révén az Iszlám Állam globális tevékenységét nagymértékben sikerült visszavetni.