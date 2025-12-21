Hazánk a példa arra, hogy megállítható a migránsinvázió

Szerző: MTi/gondola

2025. december 21.

A migránsinvázió rombolja a közbiztonságot, a kereszténységet, az európai kultúrát - ezt még egy hatodikos gyerek is átlátja. A korrupt brüsszeli szélsőség azonban balgának tetteti magát,

Magyarország az élő példa arra, hogy

megállítható az illegális migráció, amennyiben az országokat vezető politikai erők a lakosság érdekeit képviselik

- mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna Ma este című műsorában szombaton.

Bakondi György hangsúlyozta: ilyen módon az is megakadályozható, hogy terrorista cselekmények történjenek az adott országban.

Annak kapcsán, hogy Nyugat-Európa egyes országaiban

"már-már erődrendszerre emlékeztetnek a karácsonyi vásárok",

Bakondi György közölte: a nyugat-európai nagyvárosok finoman fogalmazva "nem a biztonság fő letéteményesei". A német kancellár is azt javasolta a nőknek és a gyerekeknek, hogy sötétedés után már ne menjenek ki az utcára - hozta fel példaként.

Közölte: ezekben a nagyvárosokban rendszeresen történnek súlyos, migráns hátterű emberek által elkövetett közbiztonsági események - így késes támadások, nők elleni erőszakos cselekmények -, Magyarország pedig ilyen szempontból kivétel.

Kijelentette, hogy a "migrációs kérdéskör egész problematikája súlyosan tévesen lett kezelve az európai tagállamok és maga az Európai Bizottság (EB) részéről" már 2015 óta folyamatosan. Ez eredményezte, hogy

számos európai országban tarthatatlan közbiztonsági helyzet

alakult ki - húzta alá.

Úgy vélte, hogy a szolidaritás elve mentén, az úgynevezett migrációs paktummal nem kezelhető a migráció problémája, ugyanis "ennek a napi gyakorlat, a mindennapi életben tapasztaltak mondanak ellent".

Közölte: az egyes országokban a kormányoknak kell megvédeniük állampolgáraikat, az európai kultúrát, erre pedig "az Iszlám Állam szétzúzása után" is szükség van, hiszen

magányos elkövetők továbbra is hajtanak végre - késes, gázolásos - támadásokat.

Felhívta a figyelmet arra, hogy egy kormányváltás is egészen komoly károkat tud okozni egy-egy országban. A korábban szigorú migrációs politikát folytató Ausztráliában is változás történt, egy csoport pedig végre is tudott hajtani egy tömeges merényletet - utalt a Sidney-ben történt vérengzésre.

A kormányzatoknak az a felelőssége, hogy megtalálják a megoldást, hogy hogyan lehet a polgáraikat megvédeni - jelentette ki kitérve arra, hogy ebben Magyarország már sok szövetségesre számíthat.

A nemzetállamok szintjén már jelentős változások történtek szerinte, és utalt arra, hogy az olaszok Albániával állapodtak meg a migránsok odaszállításáról, de a hollandok, a dánok és osztrákok esetében is "hasonló elgondolások vannak".

Az egy nagy kérdés ugyanakkor Bakondi György szerint, hogy sikerül-e visszafordítani a mostanra kialakult helyzetet, de az Európai Unió központi elképzelése szerinte nem fog működni. Éppen ezért

"Magyarország konzekvensen ragaszkodik a bevált migrációs politikájához,

amelyet (…) a magyar emberek nagy többsége is támogat" - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.