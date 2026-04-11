Hazánkban több mint negyven tanuszoda épült az elmúlt tíz évben

Szerző: Gondola

2026. április 11. 12:36

Mérföldkőhöz érkezett a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program: az országos tanuszoda- és tornaterem-építési hullám eredményeként már több mint 80 helyszínen vehették birtokba a legmodernebb sportlétesítményeket a diákok és a helyi lakosok - adta a tájékoztatást a Nemzeti Közleménytár.

Aprilisban már a 41. tanuszoda átadását ünnepelhettük Pásztón az Illés Rudolf Tanuszoda felavatásával. A program harmadik ütemében

a gazdasági nehézségek és az építőipari árak drasztikus emelkedése ellenére is folytatódnak a beruházások, biztosítva a mindennapos testnevelés infrastrukturális hátterét.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium és elődei által felügyelt tanuszoda-fejlesztés 2017-ben indult útjára azzal a céllal, hogy a mindennapos testnevelés részeként minden gyermek számára elérhetővé váljon az úszásoktatás. Az országos program mára komoly eredményeket tudhat magáénak: a tanuszodák közül negyvenegyet már birtokba is vehettek a tanulók, többek között olyan településeken, mint Dunakeszi, Kisvárda, Pilisvörösvár, Szekszárd vagy Várpalota. A munka azonban nem állt meg, hiszen

legutóbb Vecsésen és Pásztón nyíltak meg az új uszodák, emellett jelenleg is négy településen dolgoznak a munkagépek,

hogy 2026-ban ezek a létesítményeket is átadhassák a közönségnek. Még áprilisban megnyitja kapuit a mosonmagyaróvári, május elejéig pedig a kisbéri uszoda, és várhatóan az idén átadásra kerülnek a csornai és a letenyei tanuszodák is. A fejlesztések köre a programon túlmutató igényekkel is bővült: további 32 tanuszoda-beruházás van kilátásban, amelyek közül Kőszeg esetében már jövő héten lezárul a közbeszerzési folyamat, míg Tiszafüreden az ajánlatok értékelése zajlik, Siófok és Nagykálló esetében a közbeszerzési részvételi szakasz értékelése zajlik. A beruházások megvalósítása során

a programnak komoly ellenszéllel, a háborús infláció és az általános alapanyagár-növekedés hatásaival is meg kellett küzdenie.

Míg a háború előtti időszakban egy tanuszoda bruttó 580 millió forintos átlagköltségből épült fel, addig a jelenleg zajló fejlesztések bekerülési értéke már meghaladja az 1,1 milliárd forintot. A legújabb, közbeszerzési szakaszban lévő komplexumok esetében - mérettől függően - már bruttó 1,9 és 4,5 mrd forint közötti összegekkel kalkulálnak a szakemberek - derül ki az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatásából, melyet a Nemzeti Közleménytár tett közkinccsé.