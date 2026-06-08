Hölvényi György az afrikai ebolajárványról: A segítséget oda kell vinni, ahol a probléma kialakult

Szerző: kdnp.hu, Gondola

2026. június 8. 13:39

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ebola terjedését Közép-Afrikában – figyelmeztetett hétfőn közösségi oldalán a KDNP európai parlamenti képviselője. Rámutatott: minél gyorsabban sikerül megfékezni a járványt a helyszínen, annál kisebb az esélye annak, hogy a fertőzés tovább terjedjen, és újabb globális egészségügyi válság alakuljon ki.

Az elmúlt hetekben az ebolajárvány gyors terjedése a Kongói Demokratikus Köztársaságban ismét emlékeztet minket arra, hogy a járványok nem állnak meg országhatároknál vagy kontinenseknél. A fertőzések száma folyamatosan emelkedik, a vírus pedig mára a szomszédos országokban is megjelent, miközben a mostani Bundibugyo-törzs ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy bizonyítottan hatékony kezelés – írta Hölvényi György.

Kiemelte:

a COVID–19-világjárvány egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy a globális egészségügyi fenyegetésekre nem lehet kizárólag nemzeti szinten reagálni.

Európának és az Európai Unió vezetőinek most is közösen kell fellépniük, és minden szükséges támogatást meg kell adniuk Afrikának; egészségügyi szakemberekkel, felszereléssel, diagnosztikai kapacitásokkal és humanitárius segítséggel. A segítséget oda kell vinni, ahol a probléma kialakult. Nemcsak humanitárius kötelességünk támogatni a legsúlyosabban érintett közösségeket, hanem közös érdekünk is – szögezte le az EP-képviselő.