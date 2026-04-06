Húsvéthétfő: Orbán Viktor a magyar-szerb határon

Szerző: Gondola

2026. április 6. 08:36

Locsolkodás helyett Orbán Viktor a szerb-magyar határ felé vette az irányt, hogy ellenőrizze a Török Áramlat Kiskundorozsma környéki belépési pontját.

Mint ismeretes, a szerb-magyar gázvezetéknél robbantásos merénylet előkészületét hiúsították meg, robbanószert találtak a hatóságok. A helyzetre reagálva a Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt a közösségi oldalán.

Húsvéthétfő, reggel 6. Szabotázsakció. Helyzet van”

– írta a kormányfő, kiemelve: „Indulunk Kiskundorozsmára ellenőrizni a gázvezeték magyar szakaszát. Hamarosan jelentkezem!”

A miniszterelnök egy videóban is bejelentkezett, amelyben úgy fogalmazott: „locsolkodni kéne mennünk”, azonban végül a szerb–magyar határ felé vette az irányt, ahol személyesen ellenőrzi a Török Áramlat Kiskundorozsma környéki belépési pontját. Arról is tájékoztatott, hogy a katonák is úton vannak a gázvezetékhez, járőrözési céllal.