Iráni konfliktus - Irán mégsem akar tárgyalni az Egyesült Államokkal

Szerző: MTI, Gondola

2026. március 2. 09:37

Teherán nem tervezi a tárgyalások újraindítását Washingtonnal – idézte Ali Larijanit, az iráni Nemzetbiztonsági Főtanács titkárát az Orosz Hírek.

„Nem fogunk semmiféle tárgyalást folytatni az Egyesült Államokban” – áll a Telegram-csatornáján közzétett bejegyzésében. Larijani úgy véli, hogy Donald Trump amerikai elnök „üres reményekkel” káoszba taszította a Közel-Keletet, és most „további veszteségektől tart az amerikai csapatok között”. Hozzátette, hogy Trump az „Amerika mindenek felett” politikai elvet „Izrael mindenek felett” elvvé változtatta, feláldozva a katonákat Tel-Aviv törekvéseinek érdekében.

Az előzményekhez tartozik, hogy szombaton az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású katonai műveletet indított Irán ellen. Tel-Avivban kijelentették, hogy a támadások célja megakadályozni, hogy Teherán nukleáris fegyverekhez jusson. Trump pedig kijelentette, hogy meg akarja semmisíteni az iráni flottát és a védelmi ipart, és felszólította az ország polgárait, hogy döntsék meg a rezsimet. Vasárnap éjjel az iráni televízió bejelentette Ali Hamenei legfőbb vezető halálát. Az Egyesült Államok és Izrael támadásainak áldozatai között volt az ajatollah lánya, veje, unokája és menye is.

A média szerint a rakéták nemcsak katonai célpontokat, hanem polgári infrastruktúrát is eltalálnak mind az iszlám köztársaságban, mind a régió más országaiban. Teherán válaszul támadást indít Izrael területére, valamint az amerikai bázisokra a Közel-Keleten. Oroszország kijelentette, hogy Washington és Tel-Aviv támadásainak semmi köze sincs a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásához, és a tárgyalások folytatását követelte. Szergej Lavrov külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Moszkva kész elősegíteni a rendezést, többek között az ENSZ Biztonsági Tanácsában is.