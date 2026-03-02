Iráni konfliktus - Brit katonai bázist ért iszlamista támadás Cipruson

Szerző: hirado.hu, Gondola

2026. március 2. 10:36

A brit védelmi minisztérium közlése szerint feltételezhetően iszlamista dróntámadás ért egy brit légitámaszpontot Cipruson, az Akrotíriben működő légitámaszpont ellen.

A tárca szóvivőjének hétfői tájékoztatása szerint a brit fegyveres erők „jelenleg válaszlépéseket tesznek” a délnyugat-ciprusi Akrotíriben működő légitámaszpont ellen „gyaníthatóan” drónnal elkövetett támadásra reagálva. A The Telegraph beszámolója szerint a minisztériumi illetékes úgy fogalmazott, hogy a térségben állomásozó brit erők védelmét célzó készültséget a legmagasabb szintre emelték.

A brit lap azt is hozzátette, hogy a Limasszol környékén található bázis közelében robbanásokat hallottak éjfél körül, a személyzetet pedig elővigyázatosságból arra utasították, hogy húzódjanak fedezékbe és maradjanak távol az ablakoktól. Az MTI híradása szerint a Cipruson működő brit katonai létesítmények szuverén brit felségterületnek számítanak. Akrotíri a brit királyi légierő (RAF) legnagyobb támaszpontja a térségben.

Keir Starmer brit miniszterelnök röviddel a ciprusi támaszpontot ért dróntámadás híre előtt jelentette be, hogy Nagy-Britannia engedélyezi támaszpontjai használatát az amerikai légierőnek az iráni rakétabázisok megsemmisítéséhez. A brit védelmi miniszter, John Healey azt állította, hogy Iránból indított rakétákat lőttek ki a ciprusi brit bázisok irányába, ezt azonban a ciprusi hatóságok cáfolták. Egyes jelentések szerint a vasárnapi támadás Libanonból érkezhetett, és amennyiben ez igaz, úgy valószínűleg a Hezbollah állhat mögötte. A szervezet az éjszaka folyamán rakétatámadást indított Izrael ellen is, megtorlásként Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hámenei meggyilkolásáért.