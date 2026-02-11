Hölvényi György: Szeretném hinni, hogy a Politico csak fantáziál

Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Európai Parlamenti képviselője is értékelte a Politico tegnap megjelent cikkét.

Az ötpontos uniós menetrend lehetővé tenné Ukrajna 2027-es EU-csatlakozását még a teljes csatlakozási feltételek teljesítése előtt.

Hölvényi szerint ez szakítana az eddigi bővítési gyakorlattal, amely a gazdasági, jogállami és intézményi reformok maradéktalan végrehajtásához kötötte a tagságot – szemben például Szerbia, Montenegró vagy Albánia hosszú ideje elhúzódó csatlakozási folyamatával.

A cikk azt is állítja, hogy a terv számol Magyarország ellenállásával, és arra épít, hogy egy esetleges kormányváltás – jelesül egy TISZA-kormány – megszavazná Ukrajna felvételét. A legsúlyosabb állítás a cikkben szerint az, hogy ha politikailag nem sikerülne keresztülvinni a döntést, akkor Magyarország szavazati jogának felfüggesztésével teremtenék meg a szükséges többséget.

Hölvényi György ezt nem pusztán bővítéspolitikai kérdésként értelmezi, hanem az EU demokratikus működésének és szabálykövető jellegének feladásaként.

Szerinte ha a politikai célok felülírják a szabályokat és az egyhangúság elvét, az az egész európai projekt hitelességét veszélyezteti, és hosszú távon sem Magyarország, sem Európa érdekét nem szolgálja.