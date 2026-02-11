Fülöp Attila: mi marad a közéletből, ha a kereszténység kikerül a társadalmi alapok közül?

Szerző: Gondola

2026. február 11. 20:05

Fülöp Attila államtitkár a Szent István Intézet pódiumbeszélgetésén arról beszélt, hogy ma Európában nem az a fő kérdés, miként illeszkedik a hit a közéletbe, hanem az, mi marad a közéletből, ha a kereszténység kikerül a társadalmi alapok közül. Szerinte

a politika a demokráciában nem örök érvényű igazságokra épül, hanem gyakorlati cselekvésre és a változásokra adott válaszokra, ezért különösen fontos, milyen értékrend határozza meg a döntéseket.

Példaként Lengyelországot említette, ahol 2015 és 2023 között kiegyensúlyozott állam–egyház együttműködés valósult meg, és a kormányzati politika a hagyományos családmodellre, keresztény értékekre épült. Úgy véli, a 2023-as kormányváltás után – Donald Tusk vezetésével – az állam világnézeti semlegességének hangsúlyozása került előtérbe, ami a kereszténység közpolitikai súlyának csökkenését jelenti.

Az államtitkár szerint hasonló folyamat körvonalazódhat Magyarországon is: bírálta azokat a politikusokat, akik keresztény identitást hangsúlyoznak, miközben – állítása szerint – csökkentenék az egyházak állami támogatását vagy intézményi mozgásterét. Úgy fogalmazott,

ha egy vezetés a globális, progresszív elvárásokhoz igazodik, a keresztény eszme szerepe feltételessé, majd terhessé válhat.

Fülöp Attila hangsúlyozta: a kereszténység nem csupán vallási, hanem közösségformáló és közpolitikai erő, amely Európa történelmi alapját adta, ezért szerinte fontos, hogy továbbra is meghatározó maradjon a közéletben.