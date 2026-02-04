Itt vannak a rezsistop részletei

A kormány hivatalosan kihirdette a januári rezsistopot, amelyet a rendkívül hideg időjárás miatt megemelkedett energiafogyasztásból adódó többletterhek mérséklésére vezettek be. A támogatás fűtési és elszámolási módtól függetlenül minden lakossági fogyasztót érint, és célja a magyar családok rezsiköltségeinek csökkentése.

A rezsistop keretében a januári gáz- és áramfogyasztásra 30 százalékos mennyiségi kedvezmény jár, míg a távfűtés esetében 30 százalékos árkedvezményt biztosítanak. Az intézkedéssel a kormány mintegy 50 milliárd forint terhet vállal át a háztartásoktól.

A kedvezmény főszabály szerint automatikusan megjelenik a gáz- és távhőszámlákon, és kiterjed az állami vagy önkormányzati bérlakások lakóira, valamint a társasházak közös mérőórával rendelkező fogyasztóira is.

Lehetőség van arra is, hogy a kedvezményt az áramszámlában érvényesítsék, például azok számára, akik nem rendelkeznek gázkapcsolattal. Ebben az esetben a fogyasztónak április 30-ig nyilatkozatot kell tennie a szolgáltatónál. Egy otthon csak egyféle kedvezményt vehet igénybe, de egy felhasználó több fogyasztási hely után is jogosult lehet a támogatásra.

A szabályozás biztosítja, hogy azok, akik korábban a kedvezményes fogyasztási sáv alatt maradtak, éves szinten továbbra is ott maradjanak, figyelembe véve az egyéb speciális kedvezményeket is. Az előre fizetős mérővel rendelkező fogyasztók egyszeri, 7000 forintos támogatást kapnak külön a gáz- és az áramfelhasználásra.

Az Energiaügyi Minisztérium hangsúlyozta, hogy a rezsicsökkentés az elmúlt években is hatékonyan működött, ezért a kormány továbbra is elkötelezett a rezsivédelem fenntartása mellett, és ellenzi azokat az uniós intézkedéseket, amelyek szerintük veszélyeztetnék a kedvezményes energiaárakat.