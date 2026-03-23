Maximum 40 liter - korlátozást vezet be egy hazai kúthálózat

Szerző: Gondola

2026. március 23. 12:01

A Népszava több forrásból úgy értesült, hogy egyes Orlen-kutakon már napok óta 40 literes mennyiségi korlátozás él.

A laphoz eljutott belső tájékoztató szerint az intézkedés a töltőállomás-hálózat 31 magyarországi egységét érinti. (A Magyarországon 2022-ben megjelenő, lengyel hátterű lánc 2024 közepi bejelentése szerint felvásárlásokkal hazai töltőállomásainak számát 140 fölé emelte.) A korlátozás tényét a Népszava által szombaton az érintett egységek listáján szereplő és érdeklődőként felhívott összes kúton megerősítették. E szerint egy autós egy alkalommal alapvető üzemanyagokból egy ügyletben 40 litert tankolhat. Nagynyomású kúton a felső határ 150 liter. Ezután a töltés megáll, a számlát tarifajogosultságtól függetlenül ki kell egyenlíteni, de a tankolás akár azonnal újraindítható – szólt az egységes tájékoztatás.

Az érintett Orlen-kutak

Abda, Balatonakarattya, Balatonkeresztúr – 7. főút, Balatonkeresztúr - Iskola, Békéscsaba - Bartók, Békéscsaba - Gyulai, Berettyóújfalu, Bócsa, Csém, Csurgó, Debrecen - Balmazújvárosi Galambok, Gyula, Hajmáskér, Kenderes, Miskolc - Boldva, Miskolc - Szentpéteri, Nyíregyháza - Nyugat, Nyíregyháza - Pazonyi, Nyíregyháza - Vasgyár, Nyírmihálydi, Oroszlány, Pér, Rábafüzes, Sajtoskál, Szeged - Algyőói, Szeged - Csongrádi, Szeged - Makai, Szombathely, Tatabánya, Vértesszőlős