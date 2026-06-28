Kormányzati önkény felé haladunk - leplezi le a Tisza-garnitúrát a Fidesz

Szerző: Gondola

2026. június 28. 17:04

50 napja hétmérföldes léptekkel haladunk az agresszív és

erőszakos kormányzati önkény

irányába - olvasható az NKT-n közölt Fidesz-nyilatkozatban.

Gazdasági kormányzás helyett Facebook-kormányzás zajlik,

miközben minden ágazatban szaporodnak az aggasztó jelek.

Ha ez így megy tovább, nyár végére a kormány nekivezeti a gazdaságot a falnak.

A közlemény Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója írta alá, rögzítve azt is, hogy a kiadó: FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség.