Kormányzati önkény felé haladunk - leplezi le a Tisza-garnitúrát a Fidesz
Szerző: Gondola
2026. június 28. 17:04
50 napja hétmérföldes léptekkel haladunk az agresszív és
erőszakos kormányzati önkény
irányába - olvasható az NKT-n közölt Fidesz-nyilatkozatban.
Gazdasági kormányzás helyett Facebook-kormányzás zajlik,
miközben minden ágazatban szaporodnak az aggasztó jelek.
Ha ez így megy tovább, nyár végére a kormány nekivezeti a gazdaságot a falnak.
A közlemény Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója írta alá, rögzítve azt is, hogy a kiadó: FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség.
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