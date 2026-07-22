Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 22. 16:05

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását, az erről szóló közlemény az ügyészség honlapján jelent meg.

Nagy Gábor Bálint az MTI-hez is eljuttatott közleményben azt írta: az igazságszolgáltatás, benne

az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja.

Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere - fűzte hozzá.

"Ennek egyértelművé tétele érdekében ma - az ideiglenes köztársasági elnök útján - az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnökhöz intézett nyilatkozatommal benyújtottam a lemondásomat, kezdeményezve, hogy megbízatásom 2026. augusztus 25-vel szűnjön meg" - tudatta Nagy Gábor Bálint.

A közleményben kiemelte: az utóbbi időszakban a személyén keresztül sorozatos, "az elfogadható szakmai és közéleti viták kereteit messze meghaladó" támadások érték az általa vezetett szervezetet, annak ellenére, hogy a megbízatását a jogszabályoknak megfelelően, kizárólag szakmai szempontokat figyelembevéve látta el.

Közölte: "pályafutásom során

sem nekem, sem a családtagjaimnak nem volt köze politikai pártokhoz,

a legfőbb ügyészi pozíciót is kicsit több mint egy éve töltöm be".

Megjegyezte, hogy a politikai élet szereplőinek - sok esetben valótlanságokat tartalmazó - megnyilvánulásai mellett egyre gyakrabban fordul elő az is, hogy a büntetőeljárások szereplői, jogi képviselőként eljáró

ügyvédek saját ügyeiket felhasználva politikai jellegű támadásokat intéznek

az igazságszolgáltatás egyes szereplői, benne az ügyészség ellen.

"Ezek a méltatlan kijelentések mára nemcsak engem és a tisztségemet érintik, hanem veszélyeztetik az ügyészség tekintélyét, sértik a függetlenségét, valamint az ott dolgozó több mint négyezer szakember munkájába vetett közbizalmat is" - fogalmazott.

Nagy Gábor Bálint szerint rendkívül rossz üzenete van annak is, ha a közéleti szereplők részéről azért merül fel igény a hivatalban lévő legfőbb ügyész leváltására, mert az éppen folyamatban lévő büntetőeljárások nem az általuk elképzeltek szerint alakulnak. Mindez azzal a következménnyel jár, hogy

a mindenkori legfőbb ügyésznek tartania kell attól: ha tevékenységével nem felel meg a politikusi elvárásoknak,

számolnia kell az eltávolításával - hívta fel a figyelmet.

A legfőbb ügyészi tisztségről való lemondása oka kizárólag az ügyészi szervezet érdekeinek szem előtt tartása: az ügyészség működése és függetlensége semmilyen körülmények között nem szenvedhet kárt a legfőbb ügyész körül kialakult nemtelen, politika által motivált küzdelmek miatt - szögezte le. Ezért nem kíván tovább részese lenni annak, hogy a személye körül gerjesztett,

valótlan alapokon álló, politikai célt szolgáló konfliktus

az intézményi bizalom további erodálásának eszközévé váljon - áll a közleményben.