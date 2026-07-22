Orbán Viktor: Magyarországon önkényuralmi rendszer jött létre

Szerző: MTI; Gondola

2026. július 22. 12:04

Hazánkban összeomlott a jogállamiság, alkotmányellenesen mozdítottak el tisztségviselőket. Az illegitim döntéseket felül fogja vizsgálni a törvényes hatalmat gyakorló kormány.

Az alaptörvény 17. módosításával Magyarországon politikai önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz, mint ellenzéki párt ezzel szemben határozza meg magát - jelentette ki Orbán Viktor szerdán Budapesten, a Fidesz-székház előtt tartott sajtótájékoztatón, a párt Ellenállási nyilatkozatát ismertetve.

A Fidesz elnöke hangsúlyozta: az alaptörvény-módosítással az ellenzéki pártok képviselőinek mintegy felét gyakorlatilag kizárják a politikai közéletből. Azzal pedig, hogy

a köztársasági elnököt személyre szabott, visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással elmozdították,

és így tettek az Alkotmánybíróság elnökével is, felszámolták a jogállamot és kiiktatták az ellenőrzések és ellensúlyok rendszerét.

Orbán Viktor kijelentette: a rendszert elutasítják,

az elmozdított tisztségviselők helyére állított jelöltek megválasztásában nem vesznek részt.

Azt ígérte, hogy a demokratikus jogállamot helyre fogják állítani, és amikor helyreállították, akkor az addig megszületett, illegitim döntéseket felül fogják vizsgálni.

Illegitimnek nevezet a megválasztandó tisztségviselőket, és azt mondta: "Sulyok Tamás volt Magyarország utolsó legitim köztársasági elnöke".

Címkép: MTI