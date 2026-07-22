Orbán Viktor: Magyarországon önkényuralmi rendszer jött létre
Az alaptörvény 17. módosításával Magyarországon politikai önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz, mint ellenzéki párt ezzel szemben határozza meg magát - jelentette ki Orbán Viktor szerdán Budapesten, a Fidesz-székház előtt tartott sajtótájékoztatón, a párt Ellenállási nyilatkozatát ismertetve.
A Fidesz elnöke hangsúlyozta: az alaptörvény-módosítással az ellenzéki pártok képviselőinek mintegy felét gyakorlatilag kizárják a politikai közéletből. Azzal pedig, hogy
a köztársasági elnököt személyre szabott, visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással elmozdították,
és így tettek az Alkotmánybíróság elnökével is, felszámolták a jogállamot és kiiktatták az ellenőrzések és ellensúlyok rendszerét.
Orbán Viktor kijelentette: a rendszert elutasítják,
az elmozdított tisztségviselők helyére állított jelöltek megválasztásában nem vesznek részt.
Azt ígérte, hogy a demokratikus jogállamot helyre fogják állítani, és amikor helyreállították, akkor az addig megszületett, illegitim döntéseket felül fogják vizsgálni.
Illegitimnek nevezet a megválasztandó tisztségviselőket, és azt mondta: "Sulyok Tamás volt Magyarország utolsó legitim köztársasági elnöke".
Címkép: MTI