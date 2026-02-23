Kunhalmi nem hátrál: már le is adta az aláírásokat

Szerző: mandiner.hu, Gondola

2026. február 23. 15:03

Kunhalmi Ágnes bejelentette, hogy leadta a 2026-os országgyűlési választáson való indulásához szükséges ajánlásokat, és támogatóihoz fordulva hangsúlyozta: „Nagyon köszönöm, hogy ennyien értitek, minden körzet más, és hogy ebben a körzetben rám egyéniben, listán a kormányváltásra kell szavazni! Itt ez a recept a kormányváltásra.”

A politikus kiemelte, hogy sokan pártállástól függetlenül álltak mellé, és szerinte nemcsak az eddigi eredmények megőrzése fontos, hanem az is, hogy a legerősebb ellenzéki jelöltek győzni tudjanak a kulcskörzetekben.

Azt írta: „Köszönöm, hogy ilyen sokan mellettem vagytok pártállástól függetlenül, hogy értitek, nemcsak az elért eredmények megvédése számít, de egy győztes körzet mindennél többet ér ma. Ezért fontos, hogy mindenhol, vidéken is azt kell támogatni egyéniben, aki az adott körzetben a legtöbb szavazatot tudja összehozni a Fidesz jelöltjével szemben!”

Hozzátette, hogy az MSZP nem állít pártlistát, és 102 helyen nem indít jelöltet, mert állítása szerint mindenhol a legerősebb ellenzéki indulót támogatja. Kunhalmi szerint a választás kimenetele a billegő térségekben dőlhet el. Mint fogalmazott: „A vidéki aprófalvas és csatatér körzetek nagyon fontosak lesznek, aki csak teheti, oda koncentrálja erejét és segítsen pl. Csézynek a fideszes Tállaival szemben. Ott dől el a kormányváltás!”