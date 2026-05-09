Labdarúgás - A Fradi nyerte a Magyar Kupát

Szerző: m4sport.hu

2026. május 9. 22:04

A Ferencváros labdarúgócsapata nyerte a 2025–2026-os szezonban a Magyar Kupát, miután a sorozat szombat esti döntőjében, a Puskás Arénában – több mint 49 ezer néző előtt – gól nélküli rendes játékidő után, Toon Raemaekers 111. percben szerzett góljával 1–0-ra legyőzte a Zalaegerszeget. A zöld-fehérek történetük során a 25. kupasikerüket ünnepelhetik. A Puskás Arénában megrendezett mérkőzés nagy küzdelmet hozott, de helyzetet alig, gólt pedig egyáltalán nem a rendes játékidőben, így sorozatban a negyedik MK-döntő torkollott hosszabbításba, melyben a nigériai Bamidele Yusuf büntetőt rontott. Végül egy jobb oldali szöglet után

a belga Toon Raemaekers 111. percben lőtt gólja döntötte el az összecsapást.

A fővárosiak az előző két évben elvesztett finálé után harmadszorra már begyűjtötték a 25. diadalukat, míg a kék-fehérek a 2023-as végső sikerük mellett 2010 után másodszor maradtak alul az aranycsatában.

Robbie Keane vezetőedző együttese a kupagyőzelemmel elérte, hogy

a második számú európai kupasorozat kvalifikációjában már biztosan indulhat,

de ha a jövő hétvégi utolsó fordulóban az éllovas Győrt megelőzve megvédi a címét a Fizz Ligában, akkor ezt BL-selejtezős részvételre cserélik.

Magyar Kupa, döntő:

Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC 1-0 (0-0, 0-0, 0-0)

Puskás Aréna, 49 858 néző, v.: Rúsz

gólszerző: Raemaekers (111.)

sárga lap: Szalai G. (88.), Abu Fani (114.), illetve Teixeira (96.), Szendrei (100.)

Ferencvárosi TC: Dibusz – Gómez, Raemaekers, Makreckis – Cadu (Szalai G., 79.), Kanichowsky, Rommens (Corbu, a hosszabbítás előtt), Zachariassen (Abu Fani, 79.), O’Dowda (Nagy B., 98.) – Joseph, Gruber (Yusuf, 64.)

Zalaegerszegi TE FC: Gundel-Takács – Calderón, Várkonyi, Akpe Victory, Csonka (López, a hosszabbítás előtt) – Kiss B. (Alfonso, 110.), Amato, Szendrei, Skribek – Joao Victor (Teixeira, 90.), Maxsuell (Lima, 63.)

A mérkőzés felvezetése remek hangulatban telt, mert ötvenezer néző foglalt helyet a lelátókon, ráadásul a két szurkolótábor baráti viszonyát jól jelképezte a közös élőkép, melynek keretében az alsó karéj egyik fele zöld-fehér-fekete, míg a másik kék-fehér-piros-fehér-zöld színekbe borult. Közvetlenül a meccs előtt

a publikum vastapsa közepette gyászszünettel emlékeztek meg a szerdán elhunyt 92-szeres válogatott labdarúgóról, Fazekas Lászlóról.

Mindkét csapat nagy lendülettel vetette magát a küzdelembe, a felek igyekeztek lendületes támadásokat vezetni, de egyik oldalon sem sikerült az ellenfél védelme mögé kerülni, így tíz percet kellett várni az első lövésre, de Kiss próbálkozása is messze elkerülte a ferencvárosi kaput. Erre nem sokkal később érkezett a válasz a zöld-fehérektől, de Gundel-Takácsnak nem okozott gondot Rommens távoli kísérlete, viszont

Joseph jobb oldali elfutása és centerezése után Akpe Victoryról majdnem a saját kapujába pattant a labda.

A játékrész derekától többnyire a két büntetőterület között folyt a játék, a Ferencváros ugyan többet birtokolta a labdát, de a tizenhatosok előtt egyik csapat sem tudott elég kreatív és pontos lenni ahhoz, hogy helyzetet alakítson ki, így gól nélküli döntetlennel vonultak szünetre a játékosok.

A második félidőben folytatódott az eseménytelen mezőnyjáték, a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. A fővárosi együttes továbbra is meddő mezőnyfölényben futballozott, de lövésig sem nagyon jutott el, így esélye sem volt a vezetés megszerzésére. Összességében nem vállaltak kockázatot a játékosok,

a második játékrészben egyetlen kaput eltaláló kísérlet volt, O’Dowda fejesét Gundel-Takács védte,

így a kifejezetten unalmas meccsből következhetett még kétszer 15 perc ráadás.

A hosszabbításban öt perc alatt több izgalom volt, mint az egész addig eltelt időben, ugyanis

Amato felrúgta Corbut a zalai büntetőterület bal oldalán, azonban a Yusuf 11-esát Gundel-Takács lábbal hárította.

A Ferencváros igyekezett egyre nagyobb nyomást gyakorolni a riválisára, ez helyenként ugyan sikerült, de a befejezések továbbra is pontatlanok voltak. Végül

egy jobb oldali kis szöglet hozta meg az áttörést, Abu Fani legurítását Raemaekers kapásból lőtte a zalai kapuba.

A ZTE a hátralévő tíz percben nem tudott újítani, így a hosszabbításban végig veszélyesebben játszó Ferencvárosé lett a trófea.

A labdarúgó Magyar Kupa eddigi döntői:

1910 – MTK-BTC 3-1

1911 – MTK-MAC 1-0

1912 – MTK-FTC mérkőzés nélkül, az FTC nem állt ki

1913 – FTC-BAK 2-1

1914 – MTK-MAC 4-0

1922 – FTC-ÚTE 2-2, 1-0

1923 – MTK-ÚTE 4-1

1925 – MTK-ÚTE 4-0

1926 – Kispesti AC-BEAC 1-1, 3-2

1927 – Ferencváros-Újpest 3-0

1928 – Ferencváros-Attila (Miskolc) 5-1

1930 – Bocskai (Debrecen)-Bástya (Szeged) 5-1

1931 – III. kerület-Ferencváros 4-1

1932 – Hungária-Ferencváros 1-1, 4-3

1933 – Ferencváros-Újpest 11-1

1934 – Soroksár-BSzKRT 2-2, 1-1, 2-0

1935 – Ferencváros-Hungária 2-1

1941 – Szolnoki MÁV-Salgótarján 3-0

1942 – Ferencváros-Diósgyőr 6-2

1943 – Ferencváros-Salgótarján 3-0

1944 – Ferencváros-Kolozsvári AC 2-2, 3-1

1952 – Bp. Bástya (MTK)-Dorog 3-2

1955 – Vasas-Bp. Honvéd 3-2

1958 – Ferencváros-Salgótarján 2-1

1964 – Bp. Honvéd-Győri ETO 1-0

1965 – Győri ETO-Diósgyőr 4-0

1966 – Győri ETO-FTC 1-1, 2-1

1967 – Győri ETO-Diósgyőr 4-0

1968 – MTK-Bp. Honvéd 2-1

1969 – Újpesti Dózsa-Bp. Honvéd 3-1

1970 – Újpesti Dózsa-Komló 3-2

1972 – FTC-Tatabánya 2-1

1973 – Vasas-Bp. Honvéd 4-3

1974 – FTC-Komló 3-1

1975 – Újpesti Dózsa-Haladás VSE 3-2

1976 – FTC-MTK-VM 1-0

1977 – (négyes körmérkőzés után) 1. DVTK, 2. FTC

1978 – FTC-Pécsi MSC 4-2

1979 – Rába ETO-FTC 1-0

1980 – DVTK-Vasas 3-1

1981 – Vasas-DVTK 1-0

1982 – Újpesti Dózsa-Videoton 2-0

1983 – Újpesti Dózsa-Bp. Honvéd 3-2

1984 – Siófok-Rába ETO 2-1

1985 – Bp. Honvéd-Tatabánya 5-0

1986 – Vasas-FTC 0-0 – 11-esekkel: 4-2

1987 – Újpesti Dózsa-Pécsi MSC 3-2

1988 – Békéscsaba-Bp. Honvéd 3-2

1989 – Bp. Honvéd-FTC 1-0

1990 – Pécsi MSC-Bp. Honvéd 2-0

1991 – FTC-Vác 1-0

1992 – ÚTE-Vác 1-0

1993 – FTC-Haladás 1-1, 1-1 – 11-esekkel: 5-3

1994 – FTC-Kispest 3-0, 2-1

1995 – FTC-Vác 2-0, 4-3

1996 – Kispest-BVSC 0-1, 2-0 – hosszabbítás után

1997 – MTK-BVSC 6-0, 2-0

1998 – MTK-ÚTE 1-0

1999 – DVSC-Lombard FC 2-1

2000 – MTK-Vasas 3-1

2001 – DVSC-Videoton 5-2

2002 – Újpest-Haladás 2-1 – hosszabbítás után

2003 – FTC-Debreceni VSC 2-1

2004 – Ferencváros-Budapest Honvéd 3-1

2005 – FC Sopron-Ferencváros 5-1

2006 – FC Fehérvár-Vasas 2-2 – 11-esekkel: 6-5

2007 – Budapest Honvéd – DVSC-TEVA 2-2 – 11-esekkel: 3-1

2008 – DVSC-TEVA – Budapest Honvéd 7-0, 2-1

2009 – Budapest Honvéd-Győri ETO FC 1-0, 0-0

2010 – DVSC-TEVA – Zalaegerszegi TE 3-2

2011 – Kecskemét-Videoton 3-2

2012 – DVSC-TEVA – MTK Budapest 3-3 – 11-esekkel: 8-7

2013 – DVSC-TEVA – Győri ETO FC 2-1

2014 – Újpest FC-Diósgyőri VTK 1-1 – 11-esekkel: 4-3

2015 – Ferencváros-Videoton FC 4-0

2016 – Ferencváros-Újpest FC 1-0

2017 – Ferencváros-Vasas 1-1 – 11-esekkel: 5-4

2018 – Újpest FC-Puskás Akadémia 2-2 – 11-esekkel: 5-4

2019 – MOL Vidi FC-Budapest Honvéd 2-1

2020 – Budapest Honvéd-Mezőkövesd Zsóry FC 2-1

2021 – Újpest FC-Fehérvár FC 1-0 – hosszabbítás után

2022 – Ferencváros-Paksi FC 3-0

2023 – Zalaegerszegi TE-Budafoki MTE 2-0 – hosszabbítás után

2024 – Paksi FC-Ferencváros 2-0 – hosszabbítás után

2025 – Paksi FC-Ferencváros 1-1 – 11-esekkel: 4-3

2026 – Ferencváros-Zalaegerszegi TE 1-0 – hosszabbítás után

Összesítésben:

25 alkalommal: Ferencváros

12: MTK

11: Újpest

8: Honvéd

6: DVSC

4: Vasas SC, Győr

2: Diósgyőri VTK, Fehérvár, Paksi FC

1: Kecskemét, Pécsi MFC, Békéscsaba, Bocskai FC, III. Kerületi TVE, Matáv-Sopron, Siófoki Bányász, Soroksár, Szolnoki MÁV FC, Zalaegerszegi TE

Borítókép: A győztes Ferencváros csapata ünnepel a kupával a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjében játszott Ferencvárosi TC - ZTE FC mérkőzés végén a Puskás Arénában 2026. május 9-én. A Ferencváros hosszabbításban 1-0-ra győzte le a Zalaegerszeget. MTI/Illyés Tibor