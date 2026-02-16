Labdarúgó NB I - A bajnoki cím kérdőjeles, egy kieső valószínű

Szerző: MTi/gondola

2026. február 16. 06:06

Robbie Keane továbbra sem tudja, mihez kezdjen a Fradival. Infantilis hiba miatt kapott ki az FTC: az egyik legjobb játékosa, a csapatkapitány sérülésveszélyes belépést gyakorolt. Nem kellett volna, de itt valószínű, hogy a játékvezető dőlt be egy manipulációnak. A képernyőn nem látszik, de a zalaegerszegi játékos valószínűleg nagyot ordított. A bíró ennek bedőlt, sárga lapot adott a a Fradi védőjének, és szabadrúgást az egerszegi együttes javára. A VAR-szoba fontoskodott, és kiállítás lett a vége. Holott jól látszik: mind a két játékos ugyanazzal a szándékkal lépett be a csínybe, az egyikük lába följebb került - ő ellene ítélt a játékvezető. A kiállítás mindenképp indokolatlan, ezzel megpecsételte a végeredményt a bíró. Később megadott egy tizenegyest is a Zalaegerszeg javára, itt nincs mit mondani. Az utóbbi évek kezezés-megítélése nem életszerű. Az egykori egri játékvezető, aki világbajnoki döntőt vezetett, megfogalmazta az elvet: kérdés, hogy a kéz keresi-e a labdát, vagy a labda keresi-e a kezet. Itt egyértelműen a labda kereste a kezet. De az elborult bírói kar Nyugat-Európában is tizenegyest ítélt volna. Ez a gyakorlat sokat rontott a labdarúgáson. Holott a bírói karoknak tudomásul kell vennie: a futballistáknak van kezük, és a kezüket fölviszik a pályára, Ha kézre pattan a labda, az nem jelent szabálytalanságot. Ennek a gyermekes logikának a megértése azonban reménytelen, az európai bírói kar a butasághoz tartja magát, és még sok kárt fog okozni a labdarúgásnak. Mindamellett Keane nem találja a Fradi-kulcsot. Elfogadhatatlan, hogy nem vállalta a meccs utáni nyilatkozatot. Helyette a kiváló brazil másodedző nyilatkozott, de neki sem volt igaza. Ezt a meccset a Fradinak sok góllal kellett volna megnyernie, függetlenül a bíró gyerekes, buta baklövéseitől.

Fizz Liga, 22. forduló



péntek



Újpest FC–Debreceni VSC 2–1



szombat



MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 2–2 (0–2)

Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 3–1 (0–1)



Paksi FC–Diósgyőri VTK 1–2 (0–0)



vasárnap



Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC 0–4 (0–3)



ETO FC–Kisvárda Master Good 1–0 (1–0)

A Kazincbarcika veresége egyértelműen kapushiba miatt következette be. A hálóőr ugyanis a játékostársa fejére ütötte a labdát, s a bőrgolyó onnan a hálóba pattant. Ezt a labdát nem ütni, hanem megfogni kellett volna. Látszik, hogy gyengén száll, nem indokolt az ütés. Ám ha már üti: nem vissza a mezőnybe, hanem szögletre kellett volna paskolnia. Tehát nem ott követte el a gyerekes hibát, hogy egy hátvéd fejére ütötte a labdát, ez véletlen. Hanem ott, hogy eleve rossz irányba ütött. Ezért nemcsak ő a hibás, hanem a kapusedzője is, Mindezt ugyanis már a kölyökcsapatban meg kellett volna tanulni.

Az élbyolyban szoros a helyzet. Az ETO előnye 3 pont, s ha a Fradi ugyanígy szórja a pontokat, elegendő lehet a bajnoki címhez. Noha a Vasutasnak Bogdán Ádám a sportigazgatüja - ez nagy előny -, a hajdú csapat aligha alkalmas arra, hogy a Győrt megelőzze. A Paks viszont alkalmas lehet arra, hogy megelőzzet a Vasutast.