Labdarúgó NB I - A meccs legvégén megadott tizenegyessel kapott ki a Barcika

Szerző: MTi/gondola

2026. február 6. 21:36

Döbbenetes tizenegyest ítéltek meg a hazai klubfutball első osztályában. A Kisvárda-Kazincbarcika mérkőzés végén, a 88. percben a kazincbarcikai védő még a tizenhatoson belülről megpróbálta előre rúgni a labdák. Eközben hátulról egy kisvárdai csatár belepöckölt a labdába, így a védő a labda helyett a csatár bokját találta el. Teljesen ártatlan mozdulat volt, a védő nem is láthatta, hogy mögötte mi történik. Erre adott büntetőt a játékvezető. Így Kuttot Attila csapata pont nélkül távozott a kisvárosból.

A Kisvárda házigazdaként

a 89. percben, büntetőből szerzett góllal

1-0-ra legyőzte a hozzá hasonlóan újonc, sereghajtó Kazincbarcikát a labdarúgó Fizz Liga 21. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén.

Az utolsó helyen álló borsodi együttesnek ez már a nyolcadik idegenbeli veresége az idényben, és egymás után másodszor maradt alul egy góllal a Kisvárdával szemben.

A vendéglátó szabolcsi csapat két nyeretlenül megvívott bajnoki után győzött ismét.

Fizz Liga, 21. forduló:

Kisvárda Master Good-Kolorcity Kazincbarcika SC 1-0 (0-0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, v: Bogár

gólszerző: Cipetic (89., 11-esből)

sárga lap: Cipetic (89.), Chlumecky (92.), illetve Meszhi (42.), Klausz (59.), Rácz (86.), Baranyai (91.)

Kisvárda: Popovics - Jovicic (Matanovic, a szünetben), Radmanovac, Oláh, Chlumecky - Melnyik, Mbock (Szőr, 64.), Popoola (Cipetic, 64.) - Bíró, Novothny (Molnár G., 55.), Jordanov (Pintér, 80.)

Kazincbarcika: Gyollai - Baranyai, Radkowski, Rácz, Ferenczi - Berecz, Meszhi (Puhtyejev, 91.) - Meshack (Major, 77.), Kártik, Deutsch (Smajlagic, 91.) - Klausz (Könyves, 76.)

Nem hozott túlságosan izgalmas csatát az újoncok találkozójának első 45 perce, amelynek során mezőnyfölényben futballozott a hazai együttes, de mindez meddőnek bizonyult. Hiába volt ugyanis többet a labda a Kisvárdánál, a szabolcsi csapat a szünetig nem tudta megszerezni a vezetést annak ellenére, hogy jócskán próbálkozott. Ugyanez nem volt elmondható a Kazincbarcikáról, amely

jobbára a védekezéssel törődött,

kapura viszont alig volt veszélyes.

Fordulás után sem emelkedett jelentős mértékben a színvonal, ugyanakkor a második játékrészben már valamivel jobban játszott a vendégcsapat, amely a félidő felénél egymás után többször is veszélyeztetett, de Popovics stabil teljesítményt nyújtott a várdai kapuban.

A hazaiak hiába játszottak ebben a 45 percben alárendeltebb szerepet,

végül mégis otthon tudták tartani a három pontot: ehhez kellett az utolsó percekben Matanovic harcossága, amellyel tizenegyest harcolt ki, majd Cipetic büntetője, amelybe bár beleért Gyollai kapus, védeni mégsem tudott.