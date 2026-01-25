Labdarúgó NB I - A Paks átvette a vezetést a tabellán
Szerencsés góllal, de az atomváros nyert a felcsúti Makovecz-stadionban.
A Paks Felcsúton aratott 2-1-es sikerével a tabella élére ugrott
a labdarúgó Fizz Liga 19., idei első fordulójának szombati játéknapján. Ma vagy a Fradi, vagy az ETO megelőzheti.
Fizz Liga, 19. forduló:
Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC 1-1
Kisvárda Master Good–MTK Budapest 2-3
Puskás Akadémia FC–Paksi FC 1-2
vasárnap:
Debreceni VSC–Diósgyőri VTK 13.00
Kolorcity Kazincbarcika SC–ZTE FC 15.00
Ferencvárosi TC–ETO FC 18.15
A tabella:
1. Paksi FC 19 10 6 3 41-27 36 pont
2. ETO FC 18 10 5 3 36-17 35
3. Ferencvárosi TC 18 10 4 4 35-18 34
4. Debreceni VSC 18 9 4 5 26-21 31
5. Puskás Akadémia FC 19 8 4 7 25-25 28
6. Kisvárda Master Good 19 8 3 8 24-32 27
7. MTK Budapest 19 7 3 9 36-39 24
8. Zalaegerszegi TE FC 18 6 6 6 29-26 24
9. Újpest FC 19 6 5 8 28-33 23
10. Diósgyőri VTK 18 4 6 8 24-30 18
11. Nyíregyháza Spartacus FC 19 3 6 10 20-35 15
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 18 3 2 13 17-38 11
A 20. forduló párosítása:
január 31., szombat:
MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC 13.30
ETO FC–Debreceni VSC 16.00
Újpest FC–Puskás Akadémia FC 18.30
február 1., vasárnap:
Diósgyőr VTK–Kisvárda Master Good 12.45
Paksi FC–Ferencvárosi TC 15.15
ZTE FC–Nyíregyháza Spartacus FC 19.45