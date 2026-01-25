Labdarúgó NB I - A Paks átvette a vezetést a tabellán

Szerző: MTi/Gondola

2026. január 25. 08:07

Szerencsés góllal, de az atomváros nyert a felcsúti Makovecz-stadionban.

A Paks Felcsúton aratott 2-1-es sikerével a tabella élére ugrott

a labdarúgó Fizz Liga 19., idei első fordulójának szombati játéknapján. Ma vagy a Fradi, vagy az ETO megelőzheti.

Fizz Liga, 19. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC 1-1

Kisvárda Master Good–MTK Budapest 2-3

Puskás Akadémia FC–Paksi FC 1-2

vasárnap:

Debreceni VSC–Diósgyőri VTK 13.00

Kolorcity Kazincbarcika SC–ZTE FC 15.00

Ferencvárosi TC–ETO FC 18.15

A tabella:

1. Paksi FC 19 10 6 3 41-27 36 pont

2. ETO FC 18 10 5 3 36-17 35

3. Ferencvárosi TC 18 10 4 4 35-18 34

4. Debreceni VSC 18 9 4 5 26-21 31

5. Puskás Akadémia FC 19 8 4 7 25-25 28

6. Kisvárda Master Good 19 8 3 8 24-32 27

7. MTK Budapest 19 7 3 9 36-39 24

8. Zalaegerszegi TE FC 18 6 6 6 29-26 24

9. Újpest FC 19 6 5 8 28-33 23

10. Diósgyőri VTK 18 4 6 8 24-30 18

11. Nyíregyháza Spartacus FC 19 3 6 10 20-35 15

12. Kolorcity Kazincbarcika SC 18 3 2 13 17-38 11

A 20. forduló párosítása:

január 31., szombat:

MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC 13.30

ETO FC–Debreceni VSC 16.00

Újpest FC–Puskás Akadémia FC 18.30

február 1., vasárnap:

Diósgyőr VTK–Kisvárda Master Good 12.45

Paksi FC–Ferencvárosi TC 15.15

ZTE FC–Nyíregyháza Spartacus FC 19.45