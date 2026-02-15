Labdarúgó NB I - A Spartacus megverte a Kazincbarcikát

Szerző: mti

2026. február 15. 18:06

A mérkőzést megelőzően utolsó előtti Nyíregyháza négygólos győzelmet aratott Miskolcon, a sereghajtó Kazincbarcika ideiglenes otthonában a labdarúgó Fizz Liga 22. fordulójának vasárnapi játéknapján, ezzel egy helyet előre lépve ismét a tizedik helyen áll.

A vendégek

sorozatban a negyedik bajnokijukon maradtak veretlenek,

és egymás után a harmadik sikerüket aratták.

A barcikaiak az idény kétharmada után tíz pontra vannak a bennmaradást érő helytől.

Fizz Liga, 22. forduló:

Kolorcity Kazincbarcika SC-Nyíregyháza Spartacus FC 0-4 (0-3)

Miskolc, DVTK Stadion, 1005 néző, v: Berke

gólszerzők: Baranyai (8., öngól), Kvasina (39.), Tijani (45., 11-esből), Oláh (91.)

sárga lap: Smajlagic (9.), Gyollai (44.), Rácz (62.), illetve Katona B. (83.)

KAZINCBARCIKA:

Gyollai (Juhász, a szünetben) - Ferenczi, Radkowski, Rácz, Baranyai (Nyíri, a szünetben) - Kártik, Meszhi, Berecz - Klausz (Könyves, a szünetben), Smajlagic, Slogar (Meshack, 18.)

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC:

Kovács D. - Jovanov (Kovácsréti, 87.), Dreskovic, Temesvári, Katona L., Benczenleitner - Nagy D. (Katona B., 53.), Kovács M., Antonov (Manner, 64.) - Tijani (Babunski, 87.), Kvasina (Oláh, 87.)

Egy

furcsa góllal hamar vezetést szerzett a Nyíregyháza,

Benczenleitner jobb oldali nagy bedobása után Tijani csúsztatott, a jobb alsó saroknál menteni igyekvő Gyollai pedig éppen Baranyaira ütötte a labdát, amely a védőről a kapuba pattant.

Ezzel azonban barcikai szempontból még nem volt vége a szerencsétlen eseményeknek, néhány perccel később ugyanis Slogar megsérült, így már a meccs korai szakaszában cserére kényszerült Kuttor Attila vezetőedző.

Folyamatos játék az első félidő nagyobb részében nem alakult ki, sok volt a szabálytalanság.

A játékrész hajrájában aztán eldöntötte a három pont sorsát a vendégcsapat, miután előbb Kvasina fejelt az asszisztáló hazai védők között a kapuba, majd Gyollai ütközött Kováccsal, amiért VAR-vizsgálat után 11-est adott a játékvezető. A büntetőt Tijani értékesítette magabiztosan, így a Nyíregyháza háromgólos előnnyel vonulhatott az öltözőbe.

A szünetben

hármat is cserélt a Kazincbarcika - a kapus Gyollai is lement -,

változás azonban nem állt be a játékban, amely továbbra is töredezett volt és ahogy az első félidőben, a vendégek irányították.

Később ugyan a korábbiaknál aktívabbá váltak támadásban a hazaiak, több helyzetük is volt, de még ziccerből sem tudtak betalálni, illetve egyszer Kovács bravúrral védett.

A nyírségiek a végén még tovább növelték előnyüket a csereként beállt Oláh révén és megérdemelten szerezték meg a három pontot a 48 szabálytalanságot hozó mérkőzésen.