Labdarúgó NB I - A Vasutas megverte a Paksot
A Debrecen a pályafutása 100. élvonalbeli mérkőzését játszó Bárány Donát góljával 1-0-ra legyőzte a vendég Paksot a labdarúgó Fizz Liga 21. fordulójának szombati játéknapján.
A hajdúsági együttes így három meccs óta veretlen és ezzel a sikerrel
feljött a második helyre a tabellán,
de az egy találkozóval kevesebbet játszott, címvédő Ferencváros később lép még pályára az Újpest ellen.
A Paksnak ez volt sorozatban a második veresége, amelyeknek nyomán a negyedik pozícióba csúszott vissza.
Fizz Liga, 21. forduló:
Debreceni VSC-Paksi FC 1-0 (0-0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, v: Berke
gólszerző: Bárány (50.)
sárga lap: Batik (76.), Szuhodovszki (84.), illetve Ádám (90.)
DVSC:
Erdélyi - Kusnyír, Mejías, Lang, Vajda - Batik, Szűcs - Komáromi (Szécsi, 93.), Dzsudzsák (Youga, 79.), Cibla (Szuhodovszki, 66.) - Bárány (Bermejo, 79.)
PAKS:
Kovácsik - Hinora, Lenzsér, Szabó J., Vécsei, Zeke - Horváth K. (Pesti, 73.), Papp K., Balogh B. (Windecker, 63.) - Szendrei (Gyurkits, 63.), Hahn (Ádám, 63.)
A forduló egyik rangadójának első negyedórája vendégfölényt hozott, a Paks ugyanis a mérkőzés elején jobbnak bizonyult a hajdúsági riválisnál, ez pedig nemcsak a játék összképében, hanem helyzetekben is megmutatkozott.
A Tolna vármegyei együttes lendülete aztán megtört, ennek eredményeként
a Debrecen magához ragadta a kezdeményezést.
A szünetig így túlnyomó részt a vendégek térfelén folyt a küzdelem, de a hatékonyan tömörülő paksi védelem állni tudta a rohamokat és a próbálkozásokat. Közvetlenül a félidő vége előtt egy szöglet utáni lehetséges kezezést vizsgált a VAR, amely aztán két-három percnyi ellenőrzés után nem adott jelet a játékvezetőnek arra, hogy büntetőt ítéljen.
Fordulás után hamar előnybe került a Debrecen, a jubiláló Bárány csapott le egy kapu előtti kavarodást követően a szabad labdára, de a gólt csak nagyjából ötpercnyi VAR-ellenőrzés után adta meg a játékvezető. Nem sokkal később Bognár György paksi vezetőedző hármas cserével igyekezett frissíteni a csapatán, de
a kispadról beszállók sem tudtak jelentős mértékben lendíteni a vendégek játékán.
A hajrához érve a Debrecen többször is gyorsan és jó ütemben ment át védekezésből támadásba, ennek nyomán hamar a paksi 16-oson belülre került, de a számos lehetőségéből egyet sem tudott gólra váltani.
A vendégeknek aztán még az utolsó pillanatban is volt esélyük az egyenlítésre, de Erdélyi kapus jól tette a dolgát, így a DVSC otthon tartotta a három pontot.