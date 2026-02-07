Labdarúgó NB I - A Vasutas megverte a Paksot

Szerző: mti

2026. február 7. 18:30

A Debrecen a pályafutása 100. élvonalbeli mérkőzését játszó Bárány Donát góljával 1-0-ra legyőzte a vendég Paksot a labdarúgó Fizz Liga 21. fordulójának szombati játéknapján.

A hajdúsági együttes így három meccs óta veretlen és ezzel a sikerrel

feljött a második helyre a tabellán,

de az egy találkozóval kevesebbet játszott, címvédő Ferencváros később lép még pályára az Újpest ellen.

A Paksnak ez volt sorozatban a második veresége, amelyeknek nyomán a negyedik pozícióba csúszott vissza.

Fizz Liga, 21. forduló:

Debreceni VSC-Paksi FC 1-0 (0-0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, v: Berke

gólszerző: Bárány (50.)

sárga lap: Batik (76.), Szuhodovszki (84.), illetve Ádám (90.)

DVSC:

Erdélyi - Kusnyír, Mejías, Lang, Vajda - Batik, Szűcs - Komáromi (Szécsi, 93.), Dzsudzsák (Youga, 79.), Cibla (Szuhodovszki, 66.) - Bárány (Bermejo, 79.)

PAKS:

Kovácsik - Hinora, Lenzsér, Szabó J., Vécsei, Zeke - Horváth K. (Pesti, 73.), Papp K., Balogh B. (Windecker, 63.) - Szendrei (Gyurkits, 63.), Hahn (Ádám, 63.)

A forduló egyik rangadójának első negyedórája vendégfölényt hozott, a Paks ugyanis a mérkőzés elején jobbnak bizonyult a hajdúsági riválisnál, ez pedig nemcsak a játék összképében, hanem helyzetekben is megmutatkozott.

A Tolna vármegyei együttes lendülete aztán megtört, ennek eredményeként

a Debrecen magához ragadta a kezdeményezést.

A szünetig így túlnyomó részt a vendégek térfelén folyt a küzdelem, de a hatékonyan tömörülő paksi védelem állni tudta a rohamokat és a próbálkozásokat. Közvetlenül a félidő vége előtt egy szöglet utáni lehetséges kezezést vizsgált a VAR, amely aztán két-három percnyi ellenőrzés után nem adott jelet a játékvezetőnek arra, hogy büntetőt ítéljen.

Fordulás után hamar előnybe került a Debrecen, a jubiláló Bárány csapott le egy kapu előtti kavarodást követően a szabad labdára, de a gólt csak nagyjából ötpercnyi VAR-ellenőrzés után adta meg a játékvezető. Nem sokkal később Bognár György paksi vezetőedző hármas cserével igyekezett frissíteni a csapatán, de

a kispadról beszállók sem tudtak jelentős mértékben lendíteni a vendégek játékán.

A hajrához érve a Debrecen többször is gyorsan és jó ütemben ment át védekezésből támadásba, ennek nyomán hamar a paksi 16-oson belülre került, de a számos lehetőségéből egyet sem tudott gólra váltani.

A vendégeknek aztán még az utolsó pillanatban is volt esélyük az egyenlítésre, de Erdélyi kapus jól tette a dolgát, így a DVSC otthon tartotta a három pontot.