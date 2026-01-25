Labdarúgó NB I - A Vasutas megverte a vasgyáriakat

Szerző: MTI

2026. január 25. 16:36

A Debrecen kétgólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte a vendég Diósgyőrt a labdarúgó Fizz Liga 19. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

A hajdúságiak saját közönségük előtt két vereség után nyertek ismét,

a borsodiaknak pedig ez sorozatban a harmadik elveszített bajnokijuk,

idegenben pedig augusztus 23-a óta nyeretlenek.

Fizz Liga, 19. forduló:

Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 3-2 (1-2)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3902 néző, v: Bogár

gólszerzők: Cibla (45+1.), Kusnyír (49.), Szűcs (55.), illetve Colley (15.), Bokros (19.)

sárga lap: Kulbacsuk (11.), Youga (90.), Manzanara (90.), illetve Colley (65.), Bárdos (78.)

DEBRECENI VSC:

Erdélyi - Kusnyír, Mejías, Kulbacsuk (Hoffmann, 74.), Vajda (Guerrero, 74.) - Szűcs, Youga - Gordic (Komáromi, 66.), Dzsudzsák (Manzanara, 86.), Cibla (Szuhodovszki, 74.) - Bárány

DIÓSGYŐRI VTK:

Sentic - Szatmári, Vallejo (Kastrati, 72.), Bárdos, Bokros - Bényei (Roguljic, 57.), Holdampf (Sajbán, 80.), A. Keita - Pető (Varga Z., 57.) - Babos, Colley (Saponjic, 72.)

Kétarcú együtteseket és

két, egymással majdnem teljesen ellentétes félidőt láthatott

a Nagyerdei Stadion közönsége vasárnap kora délután.

Az első 45 perc túlnyomó része egyértelműen a vendégeké volt, akik sokkal veszélyesebben és hatékonyabban futballoztak, mint a rivális. Ebben főszereplő volt a gambiai Lamine Colley, akit Elton Acolatse távozása után a Puskás Akadémiától vett kölcsön a Diósgyőr. A támadó ugyanis előbb a 15. percben gólt szerzett, négy perccel később pedig csapattársát szolgálta ki, így alig húsz perc alatt kétgólos előnyben volt a DVTK.

Colley akár el is dönthette volna az összecsapást, de óriási ziccerben a kapu fölé lőtt, ez pedig később megbosszulta magát. A hazaiak sokáig nem tudtak mit kezdeni az ellenféllel, aztán tulajdonképpen a legjobbkor, már a ráadásban jött össze nekik a szépítés.

A szünetet és a fordulást követően látható is volt, hogy a góltól lendületbe jött a Debrecen, amely a második félidőben már sokkal inkább irányította a találkozó történéseit.

Kellett ugyanakkor ehhez az is, hogy tíz perc alatt fordítson a DVSC,

amely aztán ezt követően - egygólos előnyének tudatában - már jelentősebb mértékben adta át a területet a Diósgyőrnek, és elsősorban az állás megőrzésére törekedett.

A hajdúságiak terve bevált, így a gyengébben alakult első félidei játék ellenére otthon tartották a három pontot.