Labdarúgó NB I - Győzelmével újfent megelőzte a Fradit az ETO

Szerző: mti

2026. február 15. 20:35

A Győr egygólos meccsen győzte le a vendég Kisvárda együttesét a labdarúgó NB I 22. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén, ezzel a tabella élére állt.

Labdarúgás NB I - ETO FC-Kisvárda Master Good

Győr, 2026. február 15. Tóth Rajmund, a Győr (b) és Toniszlav Jordanov, a Kisvárda játékosa a labdarúgó Fizz Liga 22. fordulójában játszott ETO FC - Kisvárda Master Good mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2026. február 15-én. MTI/Krizsán Csaba

Fizz Liga, 22. forduló:

ETO FC-Kisvárda Master Good 1-0 (1-0)

Győr, v.: Bognár

gólszerző: Schön (24.)

sárga lap: Stefulj (48.), illetve Oláh (49.), Cipetic (65.), Szőr (72.)

ETO FC:

Megyeri - Bíró Ba. (Urblík, 91.), Csinger, Krpic, Stefulj - Tóth R., Vitális (Piscsur, 91.) - Bánáti (Bumba, 64.), Gavric (Boldor, 78.), Schön - Benbuali

Kisvárda Master Good:

Popovic - Jovicic (Molnár G., 85.), Radmanovac, Oláh B., Medgyes (Nagy K., 68.) - Popoola, Mbock (Szőr, 68.) - Cipetic (Matanovic, 68.), Melnyik, Bíró Be. - Jordanov (Novothny, 85.)

Borbély Balázs, a házigazdák vezetőedzője ezen a találkozón sem ülhetett le a kispadra, még a Debrecen elleni rangadót követően történtek miatt kiszabott eltiltása miatt.

Labdarúgás NB I - ETO FC-Kisvárda Master Good

Győr, 2026. február 15. Schön Szabolcs, a Győr (b) és Bohdan Melnik, a Kisvárda játékosa a labdarúgó Fizz Liga 22. fordulójában játszott ETO FC - Kisvárda Master Good mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2026. február 15-én. MTI/Krizsán Csaba

A győriek rendkívül magabiztosan futballoztak az első félidőben, nagy volt a fölényük

és Schön Szabolcs a játékrész közepén egy szép csel után megérdemelten szerzett vezetést csapatának.

A fordulást követően nem sokkal megduplázhatta volna előnyét a házigazda, ezúttal is Schön került helyzetbe, ám nem célzott elég pontosan.

A Győr nem tudta idő előtt lezárni az összecsapást, erre a Kisvárda kihagyott lehetőségekkel válaszolt. A hazaiaknak az utolsó pillanatig koncentrálniuk kellett, hogy otthon tartsák a három pontot, ehhez pedig egy kis szerencsére is szükségük volt, mivel