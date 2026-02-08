Labdarúgó NB I - Helycserék a dobogón, világosodás az alsóházban
Furcsa tizenegyes a meccs legvégén, egy helyzet - három gól, helycserék a dobogón... A NB I 21. fordulója már az első két napon fordulatokat hozott.
február 6., péntek
Kisvárda Master Good – Kolorcity Kazincbarcika SC 1-0
Kuttor Attila csapata a meccs legvégén szenvedett el egy tizenegyest úgy, hogy a Kazincbarcika hátvédje nem tehetett arról, hogy a Kisvárda csatára hátulról odatette a bokáját a labda kirúgására lendülő láb elé. A Kazincbarcikával "mindig történik valami" - most ez.
február 7., szombat
Diósgyőri VTK – ETO FC 1-1
A helyzetkihagyás megbosszulja magát. Az ETO egy másodperc alatt két kapufát rúgott. A másodikat a jobb kapufáról kipattanó labdával a keresztlécre lőtte a csatár - 3 méterről... Ráadásul egy tizenegyest is elpuskázott a Győr.
Debreceni VSC – Paksi FC 1-0
Ki talál gólt előbb? A Vasutas tette - nyert.
Ferencvárosi TC – Újpest FC 3-0
A Fradinak egy helyzete volt, azt berúgta, majd két gólt szerzett még helyzet nélkül. A Dózsának egy helyzete volt - azt Gróf védte. Az FTC az élre szökkent.
A Barcika helyzete egyre reménytelenebb, pedig jó csapat. De mindig történik valami...
A Paks lecsúszott a dobogóról, a Vasutas felkapaszkodott. Mindkét csapat készülhet a nemzetközi kupaszereplésre.
Az ETO szinte biztosan a nemzetközi mezőnybe lép, kérdés, hogy a Bajnokok Ligájában vagy a Konferencia Ligában játszhat-e majd selejtezőt.
Ugyanez a talány a Fradi előtt is. Noha az Üllői úti zöld-fehérek most az elsők, a győri zöld-fehéreknek is ugyanannyi pontjuk van.
február 8., vasárnap
15:00 Puskás Akadémia FC – Zalaegerszegi TE FC (M4 Sport+)
A Felcsút közeledhet a dobogóhoz, a ZTE közeledhet a felsőházhoz. Helyszín a Makovecz stadion - ez a Felcsútnak kedvez.
17:15 Nyíregyháza Spartacus FC – MTK Budapest (M4 Sport+)
A Spartacusnak nagyon kell a pont, az MTK-nak kicsit. Két egyforma csapat.