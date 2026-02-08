Labdarúgó NB I - Helycserék a dobogón, világosodás az alsóházban

Szerző: MTI/M4sport/Gondola

2026. február 8. 08:07

Furcsa tizenegyes a meccs legvégén, egy helyzet - három gól, helycserék a dobogón... A NB I 21. fordulója már az első két napon fordulatokat hozott.

február 6., péntek



Kisvárda Master Good – Kolorcity Kazincbarcika SC 1-0

Kuttor Attila csapata a meccs legvégén szenvedett el egy tizenegyest úgy, hogy a Kazincbarcika hátvédje nem tehetett arról, hogy a Kisvárda csatára hátulról odatette a bokáját a labda kirúgására lendülő láb elé. A Kazincbarcikával "mindig történik valami" - most ez.

február 7., szombat



Diósgyőri VTK – ETO FC 1-1

A helyzetkihagyás megbosszulja magát. Az ETO egy másodperc alatt két kapufát rúgott. A másodikat a jobb kapufáról kipattanó labdával a keresztlécre lőtte a csatár - 3 méterről... Ráadásul egy tizenegyest is elpuskázott a Győr.



Debreceni VSC – Paksi FC 1-0

Ki talál gólt előbb? A Vasutas tette - nyert.

Ferencvárosi TC – Újpest FC 3-0

A Fradinak egy helyzete volt, azt berúgta, majd két gólt szerzett még helyzet nélkül. A Dózsának egy helyzete volt - azt Gróf védte. Az FTC az élre szökkent.

A Barcika helyzete egyre reménytelenebb, pedig jó csapat. De mindig történik valami...

A Paks lecsúszott a dobogóról, a Vasutas felkapaszkodott. Mindkét csapat készülhet a nemzetközi kupaszereplésre.

Az ETO szinte biztosan a nemzetközi mezőnybe lép, kérdés, hogy a Bajnokok Ligájában vagy a Konferencia Ligában játszhat-e majd selejtezőt.

Ugyanez a talány a Fradi előtt is. Noha az Üllői úti zöld-fehérek most az elsők, a győri zöld-fehéreknek is ugyanannyi pontjuk van.

február 8., vasárnap

15:00 Puskás Akadémia FC – Zalaegerszegi TE FC (M4 Sport+)

A Felcsút közeledhet a dobogóhoz, a ZTE közeledhet a felsőházhoz. Helyszín a Makovecz stadion - ez a Felcsútnak kedvez.



17:15 Nyíregyháza Spartacus FC – MTK Budapest (M4 Sport+)

A Spartacusnak nagyon kell a pont, az MTK-nak kicsit. Két egyforma csapat.