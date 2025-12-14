Labdarúgó NB I - Helycseréket érhetnek el győzelemmel a csapatok
Izgalmasan alakult a labdarúgó NB I 17. fordulójának első napja.
Nyíregyháza Spartacus FC-ETO FC 0–1
Puskás Akadémia FC-Diósgyőri VTK 2–1
MTK-Újpest 3:4
A Spartacus kikapott, az Újpest győzött, így a nyíregyházi gárda,
amely nemrég még a Fradit verte meg a Groupamában,
egyre reménytelenebbül távolodik el az NB I-ben maradó mezőnytől. A Felcsúton kikapó Diósgyőr a válságövezetben maradt.
Győzelmével az ETO legalább egy napig az első helyre ugrott, erősítve azt az esélyt, hogy a bajnokság végeztével nemzetközi kupában indulhasson: ez a magyar klubfutballnak is érdeke, hiszen jelenleg a Ferencváros mellett a Győr az a klub, amely erre alkalmas.
A Felcsút győzött, így a dobogó felé lépett, ezzel is a realitás felé vitte a tabellát a gárda.
A vasárnapi meccsek egészséges izgalmakat ígérnek.
12.15 – Kolorcity Kazincbarcika SC-Paksi FC, Mezőkövesd (M4 Sport, m4sport.hu)
14.45 – Ferencvárosi TC-Debreceni VSC (M4 Sport, m4sport.hu)
18.45 – Kisvárda Master Good-Zalaegerszegi TE FC (M4 Sport+, m4sport.hu)
A Kazincbarcika a Paksot fogadja:
két furfangos magyar edző minden bizonnyal borsot akar törni a másik orra alá,
s erre jó esélyt ad, hogy noha a borsodi csapat az utolsó helyen megrekedt, nagyon jó kerete van, így Kuttor Attila ütőképes tizenegyet tud a pályára küldeni Bognár Györgyék ellen.
Az FTC még a jelenleg az utolsó előtti Spartacustól is kikapott a Groupamában, így a harmadik helyen lévő Vasutas ellen egyáltalán nem mehet biztosra. Nagy kérdés, hogy Robbie Keane el tudja-e érni, hogy játékosai komolyan vegyék a DVSC-t.
A Kisvárda-Zalaegerszeg összecsapás azért vált izgalmassá, mert az utübbi hetekben a ZTE feljött. Mindössze egy ponttal van a Kisvárda mögött.
Helyet cserélhetnek,
és a Zala vármegyei gárda emelkedhet a felsőházba.