„Adjunk Együtt” adventben: adományokat adott át az IKSZ a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónak

Szerző: Gondola

2025. december 14. 08:54

Az adventi időszakban nyitott szívvel tudnak segíteni a hátrányos helyzetben vagy nélkülözésben élőkön, legyen szó gyermekekről, felnőttekről, idősekről vagy akár fedél nélkül élőkről.

Adományokat juttatott el Budapesten az IKSZ az „Adjunk Együtt” adventi program keretében

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) szervezésében megvalósuló „Adjunk Együtt” adventi karitatív program központi, budapesti adományozási alkalma zajlott le, amelynek keretében a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató budapesti területi irodájába juttatták el az összegyűjtött felajánlásokat.

Az eseményen gyermekruhákat, játékokat és DVD-ket adtak át a szolgáltató képviselőjének. Az adományozást követően Halmay Gábor, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke hangsúlyozta:

a szervezet keresztény identitásából fakadóan kiemelten fontosnak tartja a szociális érzékenységet,

ezért hirdették meg országos karitatív akciójukat.

Mint fogalmazott, az „Adjunk Együtt” program budapesti állomásán a szegedi központú Ágota közösség budapesti irodájánál adhatták át az adományokat. Kiemelte: külön öröm számukra, hogy az adventi időszakban nyitott szívvel tudnak segíteni a hátrányos helyzetben vagy nélkülözésben élőkön, legyen szó gyermekekről, felnőttekről, idősekről vagy akár fedél nélkül élőkről. Hozzátette, céljuk, hogy a keresztény értékek mentén mindent megtegyenek annak érdekében, hogy az ünnepi időszakot szebbé tegyék azok számára is, akik nehezebb körülmények között élnek.

Az adománygyűjtés jelentőségéről Rövid Olivér, az IKSZ Teremtésvédelmi munkacsoportjának vezetője, a program főszervezője is beszélt. Elmondta:

az advent különösen alkalmas időszak az adományozásra,

mivel ilyenkor az emberek nyitottabb szívvel fordulnak a rászorulók felé. Rámutatott arra, hogy miközben sokan a családjuk körében, az otthon melegében készülnek az ünnepekre, mások számára ez az időszak komoly terhet jelenthet.

Az IKSZ célja, hogy ezen a terhen enyhítsen, és egyben bátorít mindenkit arra, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez. Rövid Olivér felhívta a figyelmet arra is, hogy december 20-ig az ország számos pontján továbbra is van lehetőség bekapcsolódni az „Adjunk Együtt” adventi karitatív akcióba.