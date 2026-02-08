Szász Jenő: számunkra a magyarság nem divat, hanem sorskérdés

Szerző: MTi/Gondola

2026. február 8. 16:05

Jó érzés látni, hogy itt, Budapest szívében van hely a székely szónak és a székely tartásnak, illetve annak a gondolatnak, hogy számunkra a magyarság nem divat, hanem sorskérdés - mondta a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke az intézmény által szervezett XII. Budapesti Székely Bálon szombat este, a Pesti Vigadóban.

Mint tulajdonképpen mindenben, a mai est középpontjában is a jövőnk, a gyermekeink állnak:

"azok a kárpátaljai gyerekek, akiknek a sorsáért és a biztonságáért aggódunk mindannyian,

és akiknek a mosolya legtöbbször csak az apró figyelmességtől vagy egy támogató kéztől válik újra boldoggá" - fogalmazott köszöntőjében Szász Jenő.

Mint mondta, ez a bál több okból is különleges, ugyanis itt találkozik többek között a csűrdöngölő a modern táncparkettel, és "a székely csigavér a budapesti kavalkáddal".

A Pesti Vigadó pazar díszletei között a jószándék, a segítőkészség, az együvé tartozás, az egymás iránti felelősség és hűség találkozik; érkezzen Székelyföldről, Budapestről, vagy a Kárpát-medence és a nagyvilág bármelyik pontjáról - mutatott rá Szász Jenő.

Értjük, hogy el akarnak dönteni helyettünk dolgokat, de azt is, hogy

amit más dönt el helyettünk, azt rendszerint már másnap megbánjuk

- hangsúlyozta az elnök, majd hozzátette: "tudjuk azt, hogy amikor a nagy kérdések kerülnek a terítékre: a jövőről, a nemzetről, az országról, a gyerekeinkről, akkor nem mások mondják ki helyettünk a válaszokat".

"Aki nem szól bele a saját sorsába, annak majd más szól bele az életébe, és annak ritkán szokott jó vége lenni" - hívta fel a figyelmet Szász Jenő. "A székelyek nem szeretik a felfordulást: nem szeretjük, hogyha el akarják hitetni velünk, hogy ami eddig jó volt, az hirtelen rossz lenne" - emelte ki.

"Mi nem kérünk sokat: legyen rend, legyen béke, legyen munka, legyen biztonság és nem utolsósorban legyen újra becsülete a kimondott szónak" - húzta alá Szász Jenő, majd hozzátette: közeledik az idő, amikor "nekünk, a csendes többségnek kell megszólalnunk:

nem hangoskodni, nem rikácsolni, hanem higgadtan, józan ésszel dönteni".

"Kívánom, hogy legyen erőnk megvédeni és bátorságunk megtartani azt a várat, amit közösen építettünk fel az elmúlt tizenhat évben"

- fogalmazott Szász Jenő.

A szombati rendezvényen - melyen többek között a kárpátaljai Kokas Banda népzene és néptánc előadását, valamint a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház - Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház műsorát láthatták a résztvevők - tiszteletbeli székely címeket adtak át. Az idei jótékonysági bál bevételét a kárpátaljai magyarság megsegítésére fordítják.

A XII. Budapesti Székely Bál fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke.

MTI

