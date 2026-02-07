Orbán Viktor: aki fiatalként a Tiszára szavaz, a saját jövője ellen szavaz

Szerző: MTI

2026. február 7. 13:55

A kormányfő kijelentette: nem mondanak le a saját fiataljaikról, úgysem mint szavazókról, arra kérik őket, jöjjenek el az áprilisi választáson, és szavazzanak a saját jövőjükre, a Fideszre. Aki fiatalként a Tiszára szavaz, a saját jövője ellen szavaz, aki a Fideszre szavaz, a saját jövője mellett szavaz, ezt kell megbeszélni a fiatalokkal - mondta.

A kormányfő úgy fogalmazott: a fiatalok a mi gyerekeink, unokáink, és

a fiatalokban nyugodtan bízhatunk, az alma nem szokott messze esni a fájától.

Megjegyezte: néhány jóhangulatú koncert utáni skandálót nem keverne össze a fiatalokkal, "mond ott az ember mindenfélét".

Bízhatnak a fiatalokban, beszélhetnek velük, értelmesen szólhatnak hozzájuk, a legnehezebb politikai ügyeket is meg tudják velük beszélni - mutatott rá.

Orbán Viktor azoknak,

akik szeretnek "dafke" ellentmondani a szüleiknek, azt tanácsolta: vegyék komolyan magukat, lázadjanak Brüsszel ellen, onnan fenyegeti Magyarországot a veszély.

A kamulázadás nem ér semmit, a magyar kormány ellen lázadni nem nagy dolog - mondta.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a szombathelyi Haladás Sportkomplexumban 2026. február 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán