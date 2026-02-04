Orbán Viktor: a kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk
2026. február 4. 18:06
A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk – írta a miniszterelnök szerda délután a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor a bejegyzéshez feltöltött videóban azt mondta: a szerdai kormányülésen áttekintették az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket, "mert néhány nappal ezelőtt újabb magyar honfitársunk esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozásának".
Az érintett kárpátaljai családdal felvették a kapcsolatot, és minden segítséget megadnak nekik – tette hozzá.
A miniszterelnök hozzátette:
a kormányülésen úgy döntöttek, hogy a kényszersorozásban részt vevő ukránokat Magyarország területéről haladéktalanul kiutasítják.