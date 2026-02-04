Orbán Viktor: a kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk

Szerző: Gondola

2026. február 4. 18:06

A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk – írta a miniszterelnök szerda délután a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor a bejegyzéshez feltöltött videóban azt mondta: a szerdai kormányülésen áttekintették az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket, "mert néhány nappal ezelőtt újabb magyar honfitársunk esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozásának".

Az érintett kárpátaljai családdal felvették a kapcsolatot, és minden segítséget megadnak nekik – tette hozzá.

A miniszterelnök hozzátette: