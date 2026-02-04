Elsőfokú ítélet: nyolcéves fegyházbüntetést kapott a Budapesten több embert agyba-főbe verő nembináris német antifa

Szerző: Gondola

Az ügy alapját a 2023 februárjában Budapesten elkövetett, több napon át tartó, szervezett támadássorozat képezte, amelyben a ruházatuk alapján véletlenszerűen kiváalsztott lengyel, magyar és német áldozatokat követtek, majd bántalmaztak súlyosan a nyílt utcán.

Közel három évvel a 2023 februári, budapesti antifasiszta támadások után első fokon ítéletet hirdetett a Fővárosi Törvényszék. Az eljárás során több vádlott ügye már korábban lezárult: volt, aki jogerős ítéletet kapott, Ilaria Salis esetében mentelmi joga miatt felfüggesztették az eljárást, más vádlottak pedig külföldről követték a tárgyalást. A vádlottak padján végül a német Maja Trux jelent meg.

A tárgyalást fokozott rendőri jelenlét és feszült légkör kísérte, a vádlott érkezését taps és pfujolás egyaránt fogadta. Az elmeorvosi szakvélemény szerint Maja Trux nem agresszív személyiség, beszámítható volt a cselekmények idején, ugyanakkor szorongásra hajlamos. Védője kifogásolta, hogy a szakvéleményt sem magyarul, sem németül nem kapta meg teljes terjedelmében, ami szerinte sértette a védelemhez való jogot.

Gabriele M. olasz vádlott védője eljárásjogi hiányosságokra hivatkozott: Olaszország nem adta ki védencét a magyar börtönkörülmények miatt, és nem biztosították számára a tárgyalásba való távoli bekapcsolódás lehetőségét. A védelem szerint a kamerafelvételek alapján nem lehetett egyértelműen azonosítani az elkövetőket, és politikai nyomás is nehezedett az eljárásra.

Az utolsó szó jogán Maja Trux hosszú, politikai hangvételű beszédet mondott, amelyben az eljárás hibáira, a magánzárkára, az állítólagos politikai nyomásra és az emberi jogi sérelmekre hívta fel a figyelmet.

Az ítélet szerint:

Anna Christina M. két év felfüggesztett börtönbüntetést kapott,

Maja Truxot minősített testi sértés miatt 8 év fegyházbüntetésre, feltételes szabadság nélkül ítélték,

Gabriele M.-et 7 év szabadságvesztésre ítélték.

Az ügy tárgyalása valószínűleg másodfokon folytatódik.