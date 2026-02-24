Labdarúgó NB I. A Ferencváros továbbra is a Győri ETO sarkában

A címvédő Ferencvárosi TC 3–1-re győzött az MTK Budapest vendégeként az NB I 23. fordulójának zárómérkőzésén, így továbbra is tartja a lépést az éllovas ETO FC Győr csapatával, és hárompontos hátrányban maradt a tabella második helyén.

A mérkőzés első félórája kiegyenlített játékot hozott, majd a 34. percben Franko Kovacevic kihasználta a hazai védelem hibáját, és megszerezte a vezetést a Ferencvárosnak.

A második félidőben Acolatse egyéni megoldásból növelte az előnyt, majd Madarász egy kipattanót értékesítve végleg eldöntötte a találkozót. Az MTK a hajrában Jurek révén szépített.

A Ferencváros továbbra is veretlen az MTK otthonában az utóbbi tizenkét bajnokin, míg a hazaiak gyenge sorozatban vannak, és már 51 kapott gólnál járnak, ami a legtöbb a mezőnyben.