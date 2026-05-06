Tovább élénkült a lakásépítés: 4,3 százalékos növekedés az első negyedévben

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 6. 08:59

Az idei első negyedévben 2821 új lakás épült Magyarországon, ami 4,3 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Még jelentősebb bővülés látható a jövőbeni lakásépítések terén: a kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64 százalékkal, 9291-re emelkedett.

Területi bontásban vegyes kép rajzolódik ki:

A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13 százalékkal nőtt az átadott lakások száma, míg a többi városban mérsékeltebb, 1,2 százalékos bővülést mértek.

Ezzel szemben a községekben visszaesés történt: itt 9,8 százalékkal kevesebb új lakást adtak át. A lakásépítések földrajzi koncentrációja továbbra is erősen Budapest-központú.

A fővárosban használatba vett 955 új lakás 87 százaléka három kerülethez kötődik. A XIII. kerületben 294, a X. kerületben 278, míg a XI. kerületben 256 új lakás épült.