Történelmet írhat a Crystal Palace vagy a Rayo Vallecano a Konferencia-liga döntőjében

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 26. 14:07

Szerda este új klub csatlakozik az európai kupagyőztesek elitjéhez, ugyanis a Konferencia-liga döntőjében az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano is története első nemzetközi trófeájáért lép pályára Lipcsében.

A harmadik számú európai kupasorozat történetének ötödik fináléját szerda este 21 órától rendezik Lipcsében, ahol a Crystal Palace és a Rayo Vallecano egyaránt klubtörténeti sikerre készül. A mérkőzés külön tétje, hogy a győztes a következő idényben az Európa-ligában is indulhat.

Az angol együttes számára kalandos út vezetett a döntőig. A Crystal Palace eredetileg az FA Kupa megnyerésével az Európa-ligába jutott volna, ám az UEFA végül a Konferencia-ligába sorolta vissza, mivel tulajdonosi köre megegyezik a szintén Európa-liga-résztvevő Olympique Lyonéval. A jobb bajnoki helyezés miatt a francia klub maradhatott a rangosabb sorozatban.

A Rayo Vallecano a spanyol bajnokság nyolcadik helyezettjeként került a selejtezőbe, amelyet éppen Magyarországon kezdett: a madridiak Szegeden játszották első mérkőzésüket a fehérorosz Neman Grodno ellen, amelyet végül 5-0-s összesítéssel búcsúztattak.

A Crystal Palace a 12. angol klub lehet, amely európai kupát nyer, míg a Konferencia-ligában eddig két londoni csapat, a West Ham United és a Chelsea jutott döntőbe, és mindkettő győztesen zárt. A Rayo Vallecano ezzel szemben a második spanyol klubként játszhat finálét ebben a sorozatban, miután az előző idényben a Real Betis angol riválissal szemben maradt alul.

A londoniak kispadján Oliver Glasner személyében rutinos kupaedző ül, aki 2022-ben már Európa-liga-győzelemre vezette az Eintracht Frankfurtot. Az osztrák szakember számára különösen érzelmes lehet a finálé, mivel korábban bejelentette, hogy az idény végén távozik a klubtól, így ez lesz az utolsó mérkőzése a Palace élén.

A döntő egyik kulcsfigurája lehet Ismaila Sarr, a Crystal Palace szenegáli támadója, aki az utóbbi öt Konferencia-liga-mérkőzésén hat gólt szerzett, és kilenc találatával vezeti a sorozat góllövőlistáját.

A bajnoki forma ugyanakkor inkább a spanyolok mellett szól: a Crystal Palace április közepe óta nyeretlen a Premier League-ben, ahol a 15. helyen zárt, míg a Rayo Vallecano legutóbbi kilenc tétmérkőzésén veretlen maradt, és a La Ligában a nyolcadik helyen fejezte be a szezont.

A történelmi finálét szerda este 21 órától rendezik Lipcsében, a mérkőzést Magyarországon az M4 Sport élőben közvetíti.