Lőrincze Lajos könyvpályázat
Március 13-ig nyújtható be jelentkezés a TINTA Könyvkiadó által kiírt Lőrincze Lajos könyvpályázatra - közölte a kiadó szombaton az MTI-vel.
A pályázat által az iskolai könyvtárak és közkönyvtárak 50 százalékos áron juthatnak
a magyar nyelv új, korszerű szótáraihoz és kiadványaihoz
- emelték ki a közleményben.
Felhívták a figyelmet, hogy a kiadványok, szótárak kiválóan szolgálják az anyanyelvi nevelést és hatékonyan felhasználhatók az anyanyelvi kompetencia fejlesztésében. Magas színvonalukat számos díj és akadémiai kitüntetés bizonyítja.
Mint írták, a TINTA Könyvkiadó korszerű kiadványai
híven tükrözik a szókincsében gyorsan változó magyar nyelvet.
"Ezek a könyvek, szótárak, munkafüzetek hozzájárulnak az anyanyelvi kompetencia fejlesztéséhez, segítséget nyújtanak a szabatos, helyes nyelvhasználathoz" - fogalmaztak a sajtóanyagban, hozzáfűzve, hogy a kétnyelvű szótárak hatékonyan támogatják az idegen nyelvek gyors elsajátítását.
A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki - tájékoztatott a kiadó.