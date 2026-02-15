Lőrincze Lajos könyvpályázat

Szerző: mti

2026. február 15. 10:35

Március 13-ig nyújtható be jelentkezés a TINTA Könyvkiadó által kiírt Lőrincze Lajos könyvpályázatra - közölte a kiadó szombaton az MTI-vel.

A pályázat által az iskolai könyvtárak és közkönyvtárak 50 százalékos áron juthatnak

a magyar nyelv új, korszerű szótáraihoz és kiadványaihoz

- emelték ki a közleményben.

Felhívták a figyelmet, hogy a kiadványok, szótárak kiválóan szolgálják az anyanyelvi nevelést és hatékonyan felhasználhatók az anyanyelvi kompetencia fejlesztésében. Magas színvonalukat számos díj és akadémiai kitüntetés bizonyítja.

Mint írták, a TINTA Könyvkiadó korszerű kiadványai

híven tükrözik a szókincsében gyorsan változó magyar nyelvet.

"Ezek a könyvek, szótárak, munkafüzetek hozzájárulnak az anyanyelvi kompetencia fejlesztéséhez, segítséget nyújtanak a szabatos, helyes nyelvhasználathoz" - fogalmaztak a sajtóanyagban, hozzáfűzve, hogy a kétnyelvű szótárak hatékonyan támogatják az idegen nyelvek gyors elsajátítását.

A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki - tájékoztatott a kiadó.