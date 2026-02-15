Az Iszlám Állam több tucatnyi létesítménye ellen hajtott végre légicsapást az amerikai haderő

Szerző: mti

2026. február 15. 11:04

Az Egyesült Államok hadereje az Iszlám Állam több tucatnyi létesítménye ellen hajtott végre légicsapást Szíriában – közölte az amerikai központi parancsnokság (CENTCOM) szombaton.

Az Egyesült Államok haderejének Közel-Keleten állomásozó csapataiért is felelős irányítótörzs közleménye szerint tíz csapást hajtottak végre mintegy 30 Iszlám Állam célpont ellen, részeként az összehangolt katonai fellépésnek, hogy

"kíméletlen katonai nyomás alatt tartsák a terrorhálózat maradványait".

A február 3. és 12. között kivitelezett katonai akciók célpontjai voltak az Iszlám Állam infrastruktúrája és fegyverraktárai, amelyeket repülőgépek által célba juttatott precíziós hadianyaggal támadtak.

Január 27. és február 2. között egy hasonló művelet során a terrorszervezet kommunikációs központjai, valamint logisztikai elosztóhelyei is célkeresztben voltak.

A sorozatos katonai fellépés

célja, hogy megakadályozzák az Iszlám Állam ismételt megerősödését

– közölte korábban Brad Cooper, a CENTCOM parancsnoka korábban.

Donald Trump amerikai elnök január 27-én egyeztetett telefonon Al-Saraa szír államfővel, amit "nagyszerű párbeszédként" jellemzett.

Az amerikai külügyminisztérium szombaton arról számolt be, hogy Marco Rubio miniszter szombaton a Müncheni Biztonsági Konferencia alkalmával kétoldalú megbeszélésen találkozott Aszád al-Shaibaanival, Szíria külügyminiszterével és a Szíriai Demokratikus Erők főparancsnokával.

Az amerikai politikus elismerését fejezte ki az szír kormánynak az Egyesült Államokkal és az általa vezetett nemzetközi koalíció tagjaival folytatott

teljes együttműködésért, aminek célja az Iszlám Állam megsemmisítése.

Marco Rubio egyben megismételte, hogy az Egyesült Államok támogat egy olyan Szíriát, amely stabil, békében él szomszédaival, valamint védelmezi minden vallási és etnikai kisebbség jogait – olvasható a találkozóról kiadott közleményben.

Marco Rubio szombaton részt vett a G7 külügyminiszterek tanácskozásán is, vasárnap Pozsonyban,