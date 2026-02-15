XXX. kardceremónia - papköltő és muravidéki műfordító kapta a szablyát

Szerző: Gondola

2026. február 15. 05:05

A magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjat, a Balassi Bálint-emlékkardot a harmincadik alkalommal adták át, ezúttal a magyar költő mellett szlovéniai műfordító vehette át a végvári szablyát.

Balassi Bálint ezekben az években válik világhírűvé. Gondoljunk csak bele: 5 éve még alig négy-öt verse volt olvasható angolul a világ egyes pontjain vegyes minőségű fordításban. 3 évvel ezelőtt azonban itt, ebben az épületegyüttesben vette át a Balassi-kardot Peter V. Czipott kaliforniai műfordító, aki

38 Balassi-verset ültetett át amerikai angolra, és adta ki kétnyelvű kötetben

a Kairosz kiadónak köszönhetően itt Budapesten - hangzott el a Balassi Bálint-emlékkard harmincadik, jubileumi átadási ünnepségén a pesti Belvárosban, a Központi Papnevelő Intézet dísztermében Bálint napján.

"Ki gondolta volna, hogy Balassi földi pályájáról való távozása után 430 évnek kelljen eltelnie ahhoz, hogy verseit lefordítsák a világ második legnépesebben beszélt nyelvére? Ám két éve a kairói Abdallah Abdel Ati Abdel Szalam Mohamed Al Naggar a XVI. századi magyar poéta 29 versét ültette át arabra, és vette át a Balassi-kardot ebben a teremben.

Ő 450 millió ember előtt nyitotta ki Balassi-költészetét, miközben mi magyarok jó esetben 15 millióan vagyunk.

Tavaly egy kanadai művész Erzsébet kori angolra fordított Balassi-verseket, s vehette át a szablyát. Korábban olasz, macedón, bolgár, brazil, japán, finn, orosz és még egy sor művész utazott a magyarok fővárosába, hogy kinyújthassa kezét a vitézkedő költő kardjáért. Ma a 24. külföldi műfordítót tüntetjük ki, Ausztrália, Törökország, Egyiptom, Kongó, Brazília és egy sor ország után eljutottunk a szomszédos Szlovéniába is."

Az idén Bozók Ferenc költő, és a szlovéniai Szomi Béla dalszövegíró, műfordító, költő vehette át az immár

három évtizedes múltra visszatekintő, magyar alapítású nemzetköri irodalmi díjat, a Balassi Bálint-emlékkardot.

A magyar költőről a laudációt Dr. Szilágyi Márton, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára alkotta. "Bozók Ferenc a dallam, a ritmus, a költészet elemi alkotóelemei iránti érdeklődéséből indul ki, s ezt használja föl poétikai ösztönzésként. A Teremtés rendjének csodájában éppen emiatt lehet minden lényeges, ami szép és emberi; ennek a költészetnek így lehet oly annyira fontos motívuma a víz, a fény, illetve a földet és eget összekötni képes fa, hiszen ő

ezek a metaforává emelt látványelemek hordozhatják az elemi tapasztalat számára is az Abszolútum megközelíthetőségét"

- fogalmazott a professzor.

Bozók Ferenc a szablyával - Molnár Csenge-Hajna felvéte

Cseke László, a Szent György Lovagrend kincstartója nyújtotta át a szablyát a magyar költőnek. Kifejezte örömét a fölött, hogy a lovagrend hagyományosan részt vesz a kardceremónián, ezzel is hozzájárul a szelllemi, művészeti értékek megőrzéséhez.

Bozók Ferenc poéta, piarista szerzetes a kard átvétele után kifejezte: "Milyen szép, egyszerre materiális és spirituális csoda, hogy

papírra vetett magyar szavakkal el lehet érni, hogy kezemben egy művészi igénnyel kivitelezett, gyönyörű szablya legyen."

Bence Lajos, Balassi-kardos muravidéki költő méltatta a szlovéniai művész, Szomi Béla munkásságát. Mint elmondta: Szomi a Muravidéklen élte gyermekkorát, ám az utóbbi három évrizedben Szlovénia nyugati részében alkot. Nagy öröm, hogy újra a magyar szellemi körbe lehetett bevonni a művészt.

Zettwitz Sándor, a 77 Elektronika Kft. igazgatója nyújtotta át a szablyát. Köszöntő beszédében kifejezte, különleges érték, hogy

a Balassi-kard immár harminc éve eleven,

mivel az ilyen jellegű kezdeményezések általában nem érnek meg ilyen hosszú időt.

Szomi Béla magasba tartja az irodalmi szablyát - Molnár Csenge-Hajna felvétele

Szomi Béla műfordító köszönő beszédében úgy fogalmazott: "Büszkén viszem a szablyát Muravidékre, ahol az igazi otthonom van. Már csak hatezer magyar él ott, de két Balassi-szablyánk van a további alkotáshoz szükséges bátorsághoz."

A herendi Balassi-kisplasztikák - Molnár Csenge-Hajna felvétele

A 200 éves Herendi Porcelán Manufaktúra több mint húsz éve egy-egy Balassi-kisplasztikát ajándékoz a két kitüntetett irodalmárnak. Simon Attila vezérigazgató rögzítette:

mind Herend, mind a Balassi-kard az értékvédelemre, az értékgyarapításra alapoz.

Gecse István bormester, az aldebrői Hárs Pince tulajdonosa a XXI. Balassi-kard borseregszemle bajnokbora: a Debrői Hárslevelű - Mazsola átadásakor elmondta, hogy a szakmai hozzáértés és lelkiismeretesség nélkülözhetetlen a csúcsborok alkotásához.

A Balassi Bálint-emlékkard irodalmi díj alapítója, Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvény elnöke az ünnepség ceremóniamestereként arra mutatott rá, hogy a díj az eltelt évtizedekben eljutott a földkerekség összes kontinensére, és most érkezett meg a szomszédos Szlovéniába: egy magyar érték globálissá tételéhez távolra is, és közelre is látni kell.

A ceremónián a Kossuth-díjas Misztrál együttes teljesített zenei szolgálatot megzenésített Balassi-versek előadásával. Az ünnepség végén Lancsis Bonifác híres Mária-énekét, a Bodogasszony anyánk című egykori himnuszt a fölálló közönséggel együtt énekelték el.

A Kossuth-díjas Misztrál együttes a kardceremónián - Molnár Csenge-Hajna felvétele

Az ünnepségen mutatták be a Balassi-kard-lexikon - Az első 30 év című kötetet, amelyet a Kairosz Kiadó jelentetett meg, valamint az Adj már csendességet - Podaj že tišino című kétnyelvű kötetet, mely Szomi Béla versfordításait tartalmazza, s melyet a Kontrabant Kulturális Egyesület adott ki.