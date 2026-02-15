Soltész Miklós: a külhoni magyarság megmaradásának feltétele az egyházak jelenléte

Szerző: MTI

2026. február 15. 10:08

Az államtitkár a több mint 250 éves rétfalusi templom felújítását a közösségi összefogás példájának nevezte, amely hozzájárul a magyarság identitásának és hitének megőrzéséhez.

A külhoni magyarság megmaradásának egyik legfontosabb feltétele az egyházak jelenléte és megerősödése - hangsúlyozta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton Horvátországban, a megújult rétfalusi református templom átadásán.

Úgy fogalmazott, a templomok megújulása nemcsak építészeti értéket jelent, hanem a közösség lelki és nemzeti megerősödését is szolgálja.

Kiemelte, hogy Horvátországban is összefogással - a helyi magyar képviselőkkel, a horvát kormánnyal és az egyházakkal együttműködve - valósulnak meg a fejlesztések.

A több mint 250 éves rétfalusi templom felújítását a közösségi összefogás példájának nevezte, amely hozzájárul a magyarság identitásának és hitének megőrzéséhez.

Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke a hálaadó istentiszteleten arról beszélt: a templom megújulása Isten áldásának és a közösség összefogásának eredménye.

Elmondta, hogy a felújítást a horvát kormány 250 ezer euróval, a magyar kormány 311 ezer euróval, míg a Rétfalusi Református Egyházközség 50 ezer euró saját forrással támogatta.

A püspök kiemelte, a templom Horvátország legrégebbi épített református temploma, megújulása pedig azt üzeni, hogy a hit és Isten igéje ma is megtartó erő a közösség számára.

Borítókép: Rétfalu, 2026. február 14. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (b2), Hoppál Péter fideszes országgyűlési képviselő (j2), Szenn Péter református püspök (b) és Kel József, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház főgondnoka (j) a horvátországi Rétfalu megújult református templomában a felújítás alkalmából tett látogatáson 2026. február 14-én. A felújítást a horvát kormány 250 ezer euróval, a magyar kormány 311 ezer euróval, míg a Rétfalusi Református Egyházközség 50 ezer euró saját forrással támogatta. MTI/Kacsúr Tamás