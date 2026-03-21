Lőte Attila temetése

Szerző: Gondola

2026. március 21. 20:08

A Madách Színház Igazgatósága és Társulata fájdalomtól megrendülten tudatja, hogy LŐTE ATTILA a Madách Színház Jászai Mari-díjas Érdemes művésze 2026. március 15-én, életének 92. évében örök nyugalomra tért.

Búcsúzik szerető felesége, testvére, lánya, unokája és családja, barátai, pályatársai és mindazok, akik szerették és tisztelték.

Temetése 2026. március 31-én, kedden 14.15 órakor lesz a Farkasréti temetőben.

Búcsúztatása a temető Makovecz-ravatalozójában lesz.

