Lőte Attila temetése
Szerző: Gondola
2026. március 21. 20:08
A Madách Színház Igazgatósága és Társulata fájdalomtól megrendülten tudatja, hogy LŐTE ATTILA a Madách Színház Jászai Mari-díjas Érdemes művésze 2026. március 15-én, életének 92. évében örök nyugalomra tért.
Búcsúzik szerető felesége, testvére, lánya, unokája és családja, barátai, pályatársai és mindazok, akik szerették és tisztelték.
Temetése 2026. március 31-én, kedden 14.15 órakor lesz a Farkasréti temetőben.
Búcsúztatása a temető Makovecz-ravatalozójában lesz.
Email: ilonamara48@gmail.com
Címkék: