Ma lejár az országos listák bejelentésének határideje

Szerző: MTI

2026. március 7. 15:05

Szombaton 16 órakor lejár az országos listák bejelentésének határideje az áprilisi országgyűlési választásra, eddig három pártlistát és tizenegy nemzetiségi listát vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

Április 12-én a választópolgárok két szavazólapon szavazhatnak, az egyiken az országgyűlési egyéni választókerület jelöltjére; ezeknek a jelölteknek a bejelentésére pénteken 16 óráig volt lehetőség.

A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu szerint már

több mint 370 egyéni választókerületi jelöltet vettek jogerősen nyilvántartásba.

A bejelentett, de még nyilvántartásba nem vett jelöltek ajánlásainak ellenőrzésére és a jelöltek nyilvántartásba vételére keddig van lehetőségük a bizottságoknak.

A másik szavazólapon a választópolgárok országos listára szavazhatnak, amely lehet pártlista vagy nemzetiségi lista. Az országos pártlisták és a nemzetiségi listák bejelentésének határideje szombat 16 óra.

A választáson

azok a pártok állíthatnak országos pártlistát, amelyek a fővárosban és 14 megyében, összesen legalább 71 egyéni választókerületben jelöltet tudtak állítani.

Az országos listákat a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) veszi nyilvántartásba, de egy nappal a határidő lejárta előtt még csak három pártlistát vettek nyilvántartásba.

Az áprilisi választáson az országos nemzetiségi önkormányzatok is állíthatnak országos listát. Ezekre a listákra azok a választók szavazhatnak, akik az országgyűlési választásra is kiterjedő hatállyal kérték felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe.

Az országgyűlési választáson országos nemzetiségi önkormányzat akkor állíthatott nemzetiségi listát, ha a közgyűlés erről február 2-áig döntött. Továbbá szükséges a listaállításhoz a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása. A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése Budapest Főváros Kormányhivatalának tájékoztatása szerint a február 2-ai határidő lejártáig nem döntött a jelöltekről, ezért az önkormányzat nem állíthat nemzetiségi listát az április 12-ei országgyűlési választásra.

Az NVB már tizenegy nemzetiség listáját nyilvántartásba vette.