Magyar-ír - Minden jegy elkelt

Szerző: MTi

2025. október 28. 15:08

Elfogytak a rendelkezésre álló jegyek a magyar labdarúgó-válogatott utolsó világbajnoki selejtezőmérkőzésére, melyet az ír csapattal játszik november 16-án, a Puskás Arénában.

Erről kedden számolt be magyar szövetség (MLSZ) honlapja, egy nappal azt követően, hogy megkezdődött a jegyértékesítés az összecsapásra.

A négy forduló után öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen álló magyarok legközelebb november 13-án a sereghajtó Örményország vendégeként lépnek pályára, majd három nappal később fogadják a jelenleg harmadik íreket.

Az eredmények alakulásának függvényében az is elképzelhető, hogy Marco Rossi együttese már az előbbi mérkőzésen bebiztosítja a pótselejtezőt érő második helyét, ebben az esetben tét nélkül fogadhatná az íreket.