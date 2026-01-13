Magyar "szlogenlopó" Péter maga alatt vágja a fát...

Szerző: Gondola

2026. január 13. 09:08

A Mandiner értesülései szerint belső vita alakult ki a Tisza Párt kampánystábjában Magyar Péter legújabb akciója miatt. Több stábtag károsnak és kontraproduktívnak tartja, hogy a párt elnöke a Fidesz „A biztos választás” szlogenjével foglalkozik és azt reklámozza, miután lefoglalta a hozzá kapcsolódó domaineket.

A cikk hangsúlyozza, hogy a Fidesz nem az MSZP-től vette át a szlogent, így a „szlogenlopás” vádját alaptalannak nevezi. (A nárcisztikus emberek és a baloldal jellemzője, hogy azzal vádolják az ellenfelet, amít ők maguk tesznek – Magyar Péterre ez duplán igaz).

Az írás szerint Magyar Péter lépése inkább trollkodás, amely a szerzők szerint rontja a politikus komolyan vehetőségét és kormányzóképességének megítélését, különösen egy feszült nemzetközi helyzetben. A cikk éles kontrasztot állít Magyar Péter akciói és Orbán Viktor nemzetközi tárgyalásai, valamint a kormány által bevezetett népszerű gazdasági és szociális intézkedések között.