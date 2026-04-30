Magyar Péter a sógorát nevezte ki igazságügy-miniszternek, egy multi-vezért belügyminiszternek
Szerző: Gondola
2026. április 30. 21:15
Magyar Péter bejelentette: a Tisza-kormány igazságügyi minisztere Melléthei-Barna Márton lesz, aki a párt jogi vezetője és régóta a legszűkebb bizalmi körhöz tartozik.
Melléthei-Barna nemcsak politikai szövetséges, hanem személyes kapcsolat is fűzi Magyar Péterhez: 2025 óta a sógora. Emellett már az egyetemi évek óta baráti viszonyban állnak, és a politikai pályán is szorosan együtt dolgoznak.
Melléthei-Barna a háttérből irányította a párt jogi ügyeit, többek között jogi képviselőként szerepelt különböző perekben, és a párton belül kiemelten fontos bizalmi embernek számít.A leendő kormány belügyminisztere Pósfai Gábor lesz, aki korábban a Decathlon régiós vezetőjeként dolgozott, és hosszabb ideig Ausztriában élt családjával.
Pósfai pályafutása főként üzleti területen zajlott, mielőtt a Tisza Párt operatív vezetője lett, államigazgatási tapasztalata nincsen.
A leendő belügyminiszter a bevándorlás kérdésében kifejezetten megengedő álláspontot képvisel, amit korábbi nyilatkozatai is alátámasztanak.
Ausztriai tapasztalatai alapján elismerte, hogy a bevándorlás társadalmi kihívásokat okoz, ugyanakkor úgy látja, hogy megfelelő állami intézkedésekkel – például nyelvoktatással és integrációs programokkal – ezek kezelhetők. Pozitívan nyilatkozott a sokszínűségről: örült annak, hogy gyermekei multikulturális közegben tanultak, és szerinte a nyitottság elkerülhetetlen a mai világban.
Korábbi interjúiban hangsúlyozta, hogy a nyugati társadalmakban erős a „szolidaritás”, amit követendő példának tart. Bécset pedig biztonságos, élhető városként írta le, ahol a kulturális sokszínűség inkább előny, mint veszély.