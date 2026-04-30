Magyar Péter a sógorát nevezte ki igazságügy-miniszternek, egy multi-vezért belügyminiszternek

Magyar Péter bejelentette: a Tisza-kormány igazságügyi minisztere Melléthei-Barna Márton lesz, aki a párt jogi vezetője és régóta a legszűkebb bizalmi körhöz tartozik.

Melléthei-Barna nemcsak politikai szövetséges, hanem személyes kapcsolat is fűzi Magyar Péterhez: 2025 óta a sógora. Emellett már az egyetemi évek óta baráti viszonyban állnak, és a politikai pályán is szorosan együtt dolgoznak.

Melléthei-Barna a háttérből irányította a párt jogi ügyeit, többek között jogi képviselőként szerepelt különböző perekben, és a párton belül kiemelten fontos bizalmi embernek számít.

A leendő kormány belügyminisztere Pósfai Gábor lesz, aki korábban a Decathlon régiós vezetőjeként dolgozott, és hosszabb ideig Ausztriában élt családjával.