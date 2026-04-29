Magyar Péter „sóval hintené be” a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, Lánczi Tamás reagált

Szerző: Gondola

2026. április 29. 13:35

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke bejelentette, hogy kormányra kerülve haladéktalanul megszüntetnék a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, amelyet szerinte politikai eszközként és közpénzt felhasználó „kifizetőhelyként” működtetnek.

Állítása szerint a hivatal felszámolásával mintegy hatmilliárd forintot takarítanának meg, és korábban már úgy fogalmazott, hogy annak helyét „sóval hintenék be”.

A hivatal vezetője reagálásában azt hangsúlyozta, hogy bár egy jövőbeli kormány megszüntetheti az intézményt, az általa feltárt folyamatok – például a külföldi politikai befolyásolási törekvések – ettől még nem szűnnek meg, és továbbra is jelen lesznek a magyar közéletben.

A Szuverenitásvédelmi Hivatalt 2023 végén hozta létre az Országgyűlés a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvény alapján, és 2024 februárjában kezdte meg működését Lánczi Tamás vezetésével. Feladata hivatalosan az, hogy vizsgálja és feltárja a Magyarországot érő külföldi befolyásolási kísérleteket, és ezekről tájékoztassa a nyilvánosságot és a döntéshozókat.