Magyar Péter Beregszászon találkozna Volodimir Zelenszkijjel

Szerző: Gondola

2026. április 29. 07:35

Magyar Péter bejelentette, hogy találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, amelyet szimbolikus helyszínen, a jelentős magyar lakossággal rendelkező Beregszász városában tartanának meg várhatóan június elején.

A kezdeményezés célja a kárpátaljai magyar közösség helyzetének javítása, különösen annak elősegítése, hogy a helyiek szülőföldjükön maradhassanak, illetve a háború lezárulta után minél többen visszatérhessenek.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy szerinte elérkezett az idő arra, hogy Ukrajna megszüntesse azokat a – több mint egy évtizede fennálló – korlátozásokat, amelyek érintik a magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási és közigazgatási jogait. Úgy látja, hogy bár az ukrán kormány 2025-ben tett bizonyos engedményeket az oktatás terén, ezek nem elegendőek: a felsőoktatás továbbra is egynyelvű, az érettségi vizsgák ukrán nyelven zajlanak, és a hivatalos ügyintézés, valamint a közigazgatás szinte kizárólag az ukrán nyelv használatára épül. Emiatt a magyar kisebbség még a többségében magyarok lakta településeken sem intézheti hivatalos ügyeit anyanyelvén.

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a kulturális és médiatevékenység bizonyos keretek között lehetséges magyar nyelven, ezeket különféle kvóták és adminisztratív feltételek korlátozzák, és még a közélet szereplői – például iskolaigazgatók vagy polgármesterek – sem használhatják szabadon anyanyelvüket hivatalos megszólalásaik során. Magyar Péter szerint ezek a problémák nemcsak a kisebbségi jogokat sértik, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy a kárpátaljai magyarok elvándorolnak.

Álláspontja szerint a helyzet rendezése nemcsak a magyar közösség számára lenne kedvező, hanem új alapokra helyezhetné az ukrán–magyar kétoldalú kapcsolatokat is. Ennek érdekében arra ösztönözte az ukrán vezetést, hogy tegyen további lépéseket az európai értékek, valamint a tényleges szabadság és egyenlőség irányába. Végül biztosította a kárpátaljai magyarokat arról, hogy számíthatnak Magyarország és egy esetleges Tisza-kormány támogatására.