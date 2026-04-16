Magyar Péter: továbbra sem kérek rendőri védelmet
Szerző: MTI
2026. április 16. 18:07
Nem kér rendőri személyi védelmet az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke. Magyar Péter ezt csütörtökön a Facebook-oldalán közölte.
"Köszönöm az országos rendőrfőkapitány felajánlását, de továbbra sem kérek rendőri személyi védelmet.
Sem 24 órásat, sem másfajtát"
- írta bejegyzésében.
Hozzátette: "eddig sem volt félnivalóm, és igyekszem úgy dolgozni, hogy ezután se legyen".
Magyarország olyan hely lesz, ahol senkinek sem kell félnie, aki becsületesen dolgozik és él - emelte ki Magyar Péter.
"Köszönjük a rendőreinknek a szolgálatot!" - zárta bejegyzését.
