Magyar Péter: továbbra sem kérek rendőri védelmet

Szerző: MTI

2026. április 16. 18:07

Nem kér rendőri személyi védelmet az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke. Magyar Péter ezt csütörtökön a Facebook-oldalán közölte.

"Köszönöm az országos rendőrfőkapitány felajánlását, de továbbra sem kérek rendőri személyi védelmet.

Sem 24 órásat, sem másfajtát"

- írta bejegyzésében.

Hozzátette: "eddig sem volt félnivalóm, és igyekszem úgy dolgozni, hogy ezután se legyen".

Magyarország olyan hely lesz, ahol senkinek sem kell félnie, aki becsületesen dolgozik és él - emelte ki Magyar Péter.

"Köszönjük a rendőreinknek a szolgálatot!" - zárta bejegyzését.