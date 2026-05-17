Szerző: MTI

2026. május 17. 06:08

A jobboldali nyilvánosság elleni fellépéssel vádolta a kormányt Orbán Viktor volt miniszterelnök a Magyar Nemzet online oldalán szombaton közzétett interjúban.

A volt kormányfő közölte:

a hatalom el akarja hallgattatni a jobboldali nyilvánosságot,

a marketing- és médiaszerződéseket nem teljesíti, számlákat fagyaszt be, utalások maradnak el.

A Balásy-ügy sem elszámoltatás, hanem a jobboldali nyilvánosság megbénítását célzó, hidegvérű politikai akció - tette hozzá.

Orbán Viktor megjegyezte, hogy

az új kormány nyilvánosan, sajtóeseményeken sérteget, gyaláz jobboldali újságírókat.

"Meg kellene érteniük, hogy fordítva ülnek a lovon" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a sajtó kérdez, ők válaszolnak normális, emberi hangnemben, de "a sajtó sem viselkedhet pipogya módon, ha feladja az önbecsülését, meg is érdemli, hogy felmossák vele a padlót".

A választásról a politikus azt mondta, hogy azt a fiataloknál vesztették el, de ott drámai mértékben; az okok megértése a következő időszak legfontosabb feladata lesz, amelyhez a jobboldali szellemi élet teljes tudására és kapacitására szükség lesz.

A Fidesz elnöke kiemelte, tizenhat év kormányzás után nem egy ciklus, hanem egy korszak zárult le. Jelezte: ellenzéki munkájuk "elrugaszkodási pontja", hogy ez Magyarország elmúlt száz évének legsikeresebb korszaka volt, a magyar polgárosodás legsikeresebb tizenhat éve, amelyre könnyebben lehet ellenzéki politikát építeni, mint a négyéves kormányzásra 2002 után.