Magyar Péter az uniós pénzekről tárgyalt Brüsszelben

Szerző: Gondola

2026. április 30. 07:35

Magyar Péter brüsszeli látogatását követően arról számolt be, hogy az Európai Unió vezetői nyitottak Magyarország támogatására, különösen a gazdaság élénkítése és az uniós lehetőségek kézzelfoghatóbb kihasználása terén. Szerinte az a cél, hogy az emberek a mindennapokban is érzékeljék az EU-tagság előnyeit.

A tárgyalásokon – többek között Ursula von der Leyen és António Costa részvételével – kiemelt téma volt a jelenleg befagyasztott uniós források felszabadítása.

Emellett konkrét fejlesztési tervekről is szó esett: közlekedési beruházásokról, energetikai korszerűsítésről, infrastruktúra-fejlesztésről, valamint bérlakásépítési programokról. Ezek mind olyan projektek, amelyeket uniós pénzből lehetne finanszírozni.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a magyar fél azon dolgozik, hogy az augusztus 31-i határidőig hozzáférjen az újjáépítési alap több mint 10 milliárd eurós keretéhez.

Fontos célként említette azt is, hogy már szeptembertől újra elérhető legyen a magyar diákok számára az Erasmus ösztöndíjprogram, így ismét tanulhatnának és tapasztalatot szerezhetnének külföldi egyetemeken.

Az uniós elvárások kapcsán elmondta, hogy Brüsszel elsősorban a korrupció elleni határozott fellépést és az uniós források átlátható, felelős felhasználását várja el. Ennek érdekében egy erős jogkörökkel rendelkező Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását tervezik.

Végül kiemelte, hogy az EU-ban pozitívan fogadják, hogy Magyarország ismét aktív és teljes jogú tagként venne részt a közös munkában. A tervek szerint a jövőben Magyarország konstruktívan, akár vitákkal együtt, de együttműködő módon járulna hozzá az uniós döntéshozatalhoz. Cserébe a magyar kormány elvárja, hogy az EU tisztelettel viszonyuljon az országhoz és támogassa a fejlődését.